El aplaudido gesto del Chelsea con la familia de Diogo Jota y André Silva

El pasado 3 de julio, los futbolistas Diogo Jota y André Silva perdieron la vida en un accidente de tráfico en Zamora. Los homenajes a los dos hermanos fallecidos se han sucedido desde entonces. El doble partido amistoso entre Liverpool y Athletic Club, en el regreso de los reds a Anfield, estuvo dedicado al recuerdo de Jota. Ambos equipos colocaron una corona de flores sobre el césped, la afición ovacionó a su jugador en el minuto 20 de cada encuentro y se pintó un mural en el estadio dedicado al luso. Unos días antes, el Liverpool anunció que retiraba el dorsal 20 en todos sus equipos, incluidos los de cantera y el femenino.

Los tributos a Diogo Jota y su hermano André han ido mucho más allá del entorno del Liverpool. Numerosos compañeros de profesión han celebrado los goles al estilo de Jota, como se pudo apreciar, por ejemplo, en el Mundial de Clubes con los gestos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé. La propia Premier League homenajeará al jugador portugués en el inicio liguero, en el que habrá un minuto de silencio en su memoria en los diez partidos correspondientes a la primera jornada.

En cuanto al apartado económico, el Liverpool se comprometió a pagar los dos años de contrato que le restaban al portugués, a razón de 8 millones de euros por temporada. Una cantidad que irá destinada a la familia de Diogo Jota, a la que también ayudarán costeando la educación de los tres hijos del jugador y Rute Cardoso, su esposa.

El Chelsea también ha tenido un bonito gesto con Diogo Jota tras el reciente éxito en el Mundial de Clubes. El conjunto londinense recibió alrededor de 100 millones de euros por ganar el nuevo torneo en tierras estadounidenses. Según ha avanzado el medio The Athletic, los jugadores del conjunto londinense donarán parte de las primas obtenidas por ganar el Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota y André Silva. La plantilla blue recibió alrededor de 14 millones de euros en total como recompensa por el triunfo.

Diogo Jota, homenajeado también por Oporto y Atlético

Otro de los equipos que contaron con Diogo Jota en sus filas, como es el Oporto, también rindió tributo al jugador y a su hermano en su partido de pretemporada ante el Atlético de Madrid, un mes después de la tragedia. El conjunto colchonero también contó con el luso en sus filas, aunque no llegó a debutar.

En un estadio do Dragão entregado al recuerdo de Jota, los aplausos y las lágrimas fueron la tónica habitual en las gradas. Sobre el terreno de juego, los 22 jugadores titulares formaron un semicírculo antes del inicio del partido junto al trío arbitral.