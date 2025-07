Los hinchas del Liverpool construyen un altar junto a Anfield para rendir homenaje a Diogo Jota

Los aficionados del Liverpool se han movilizado durante la mañana de este jueves, 3 de julio, tras conocer la devastadora noticia de la muerte de Diogo Jota, jugador del club inglés, y han construido un altar improvisado en la Avenida 97 junto al estadio de Anfield para rendir homenaje al jugador portugués. La hinchada red se ha mostrado totalmente devastada tras conocer esta terrible noticia.

«Se ha construido un santuario improvisado en honor a Jota en la Avenida 97. Varias bufandas, incluida una del Manchester United, se colocaron sobre el césped», informó el periodista británico Jamie Greer a través de sus redes sociales.

Cientos de aficionados del Liverpool han querido rendir homenaje a Diogo Jota montando un altar junto a Anfield. Y durante las próximas horas se acercarán seguro muchos más. La trágica noticia de su fallecimiento tras sufrir un accidente de tráfico en España ha dejado conmocionada a toda la afición red. Todos los clubes e hinchas de la Premier League han mostrado sus condolencias al Liverpool.

A través de las redes sociales también se ha difundido el mensaje de varios aficionados reds para que a partir de ahora, en todos los partidos del Liverpool, se rinda homenaje a Diogo Jota en el minuto 20 de partido. Ese era el dorsal con el que el jugador portugués jugaba con el cuadro inglés.

A makeshift shrine to Jota has developed on 97 Avenue. Several scarfs, including a Manchester United one had been laid on the grass pic.twitter.com/Bg66Ljz9yK

— Jamie Greer (@jamiemgreer) July 3, 2025