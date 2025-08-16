Mallorca-Barcelona: se busca un milagro

El Mallorca busca esta tarde un milagro ante el Barcelona en su debut en la Liga 25-26. No sólo se enfrenta al vigente campeón, sino ante un rival que se le da especialmente mal y que llega en un momento de forma arrollador, como ha demostrado durante toda la pretemporada. Sin embargo el equipo de Arrasate se aferra al recuerdo de su 1-1 ante el Real Madrid, en la primera jornada de Liga de la pasada temporada, y se ve capacitado para salir de Son Moix con un resultado positivo, aunque es consciente de que para ello necesitará que todos los astros se alineen a su favor.

«Para tener alguna opción hay que hacer un partido perfecto. Es el campeón de Liga, ha hecho una gran pretemporada y está en un gran momento. Todo pasa por defender bien ante un rival que en ataque es capaz de crear muchísimas ocasiones, pero también es necesario que podamos atacarles», dijo ayer Arrasate en la rueda de prensa previa.

«Veremos como juegan. Tienen futbolistas muy dinámicos. Tendremos que ajustar porque cambian mucho la posición. Te ahogan en la salida de balón con una presión alta que es muy difícil de superar, pero lo vamos a poner todo de nuestra parte para tratar de buscar sus pocos puntos débiles», agregó el técnico vasco.

No será fácil. El Barcelona es el verdadero ogro del Real Mallorca. Sus números en Son Moix son tan contundentes como preocupantes. 14 de los 16 últimos encuentros disputados de Liga disputados en la isla han acabado con victoria azulgrana, el año pasado además marcando por primera vez cinco goles. El último triunfo mallorquinista llegó en la temporada 2008-09, mientras que el último resultado positivo fue un empate a dos cosechado durante la era de Aguirre, en la séptima jornada de la temporada 23-24.

A la evidente superioridad azulgrana, que llega a la isla como campeón de Liga y tras una pretemporada arrasadora, hay que sumar las estadísticas, que demuestran que ningún equipo se le da peor al Mallorca, ni siquiera el Real Madrid, pero sobre todo en la era contemporánea. En lo que llevamos de siglo el FC Barcelona ha arrollado a los bermellones en su estadio sin compasión, llegando a acumular una racha de seis y otra de siete triunfos consecutivos sin que se haya podido casi ni presentar batalla.

Alineaciones probables

Mallorca: Leo Román, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre, Asano y Muriqi.

Barcelona: Joan García, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, De Jong, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Ferran y Rapinha.

Árbitros: Munuera Montero (campo) y Figueroa Vázquez (VAR).

Estadio: Son Moix, 19.30 horas.