Adiós a un legado: Es Mercadal (Menorca) despide a su jefe de policía tras 42 años de servicio

Joan Llabrés Guitart, referencia indiscutible de la Policía Local de Es Mercadal, en Menorca y alma de un cuerpo que ha ayudado a construir durante más de cuatro décadas, se ha jubilado a los 64 años tras 42 de servicio ininterrumpido. Se despide así el agente de mayor edad de la Isla en activo, un policía de los de antes, de vocación firme y compromiso inquebrantable, que ha llevado el uniforme como una segunda piel hasta su último día de trabajo.

Nació en Mahón, pero fue Es Mercadal quien lo hizo suyo y donde ejerció su actividad profesional. La mayoría de esos 42 años los ha vivido como jefe de la Policía Local de Es Mercadal, un cargo que ejerció con cercanía, liderazgo sereno y una profunda humanidad. Nunca quiso acogerse a la segunda actividad, esa salida habitual hacia funciones más administrativas que muchos eligen con el paso del tiempo. Joan Llabrés prefirió seguir patrullando, estar en la calle, al lado de sus vecinos, fiel a una manera de entender la profesión que va más allá del horario o del rango.

Ese espíritu de entrega, sacrificio, vocación y profesionalidad fue precisamente el que se respiró el día de su último adiós en la Sala Multifuncional de Es Mercadal, donde el Ayuntamiento le rindió un emotivo homenaje coincidiendo con el final de su larga etapa profesional. Un acto cargado de agradecimiento, recuerdos y emoción contenida, en el que compañeros, autoridades, amigos y familiares quisieron arropar a quien durante tantos años ha sido sinónimo de seguridad, compromiso y servicio público.

Para los integrantes de la plantilla, Joan Llabrés ha sido y seguirá siendo un referente. Un ejemplo a seguir por su ética profesional, su capacidad de escucha y su manera de liderar desde el respeto. Deja un legado sólido y una multitud de enseñanzas, especialmente entre los agentes más jóvenes, que han encontrado en él a un maestro paciente y exigente, siempre dispuesto a aconsejar y a transmitir valores.

El momento más simbólico llegó cuando los policías formaron para despedir a quien todos conocen como l’Amo Joan Llabrés. Un gesto sencillo pero cargado de significado, que resumió el cariño y la admiración de todo un cuerpo hacia una persona que siempre será recordada por su brillante trayectoria y por su calidad humana.

Con su jubilación se cierra una etapa, pero su huella permanecerá viva en Es Mercadal. En cada consejo compartido, en cada guardia recordada y en cada agente que aprendió de su ejemplo. Porque hay trayectorias que no se miden solo en años de servicio, sino en la calidad profesional y personal de los mismos.