Imágenes sensibles: Anthony Joshua implicado en un accidente de tráfico en Nigeria con dos fallecidos

Anthony Joshua ha resultado herido leve en un accidente de coche en Nigeria. El boxeador británico iba en automóvil en el que resultaron muertas otras dos personas que viajaban con él en el vehículo, según informó este lunes la Comandancia de Policía del estado de Ogun. Las imágenes muestra como el ex campeón de peso pesado salió bastante aturdido del coche, antes de ser trasladado al hospital para que le hicieran los exámenes correspondientes.

Joshua, de 36, viajaba como pasajero en un Jeep Lexus que contra un camión que se encontraba detenido en la autopista. El automóvil quedó encajado entre los dos muros de la mediana en la carretera. En las imágenes se aprecia como rescatan al púgil británico, que sale con evidentes gestos de dolor del vehículo y visiblemente aturdido tras el accidente.

El asiento en el que iba el boxeador estaba lleno de vidrios rotos, y consigue salir con ayuda, pero a duras penas. Acto seguido, Anthony Joshua recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital. El británico estaba en Nigeria, en la localidad de Sagamu, visitando a sus familiares cuando se vio involucrado en este trágico accidente en el que han muerto dos personas.

Joshua se encuentra bien, pero tiene heridas leves, y fue trasladado al hospital siguiendo el protocolo habitual en estos caso, para ser examinado en profundidad tras un fuerte golpe. El que fuera doble campeón mundial del peso pesado, estaba disfrutando de unos días de vacaciones junto a los suyos tras vencer por KO técnico a Jake Paul en el sexto asalto.

La policía está investigando la causa del accidente, y confirmó el fallecimiento de estas dos personas tras el trágico suceso. De momento se desconocen más datos sobre lo que ha ocurrido, así como el hospital al que han llevado a Anthony Joshua por seguridad y privacidad, para que el púgil pueda recuperarse tranquilamente y los médicos le examinen en profundidad.