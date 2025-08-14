¿Dónde ver la temporada 2025-2026 de fútbol? Plataformas y canales de la Liga, Champions League, Europa League…

La espera ha llegado a su fin. La temporada de Liga 2025-2026 está a punto de comenzar y ya se ultiman los preparativos para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de la competición, donde el FC Barcelona, tras proclamarse campeón en la 2024-2025, intentará defender el título en los próximos meses ante el resto de competidores. Los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de un torneo único, especial y de mucho impacto en la sociedad. Por ello, a continuación, os detallaremos dónde ver la Liga 25-26 por televisión y plataformas online.

Dónde ver la Liga 25-26 por televisión y plataformas online

Tal y como sucedió la temporada pasada, la retransmisión de la Liga 25-26 correrán a cargo de DAZN y Movistar Plus+, a través de sus canales oficiales de LaLiga en sus respectivas plataformas. Orange TV, por su parte, y tras alcanzar un acuerdo con las compañías citadas, también mantendrá su compromiso con sus abonados y emitirá todo el fútbol durante esta edición.

¿Qué opciones de pago hay en Movistar Plus+? Pues bien, en dicha plataforma tienes dos opciones para disfrutar del fútbol. La primera de ellas es el paquete LaLiga, con un precio de 35 euros al mes. Si deseas ver todo el fútbol, el precio incrementará hasta los 49 euros, pero tendrás todo el deporte rey a disposición, incluyendo las competiciones europeas. Eso sí, la Segunda División no entraría en el paquete.

Si deseas disfrutar del fútbol por DAZN podrás contratar sus suscripción por solo 10 euros al mes (precio promocional) o por 20 en el normal. Aquí podrás observar hasta cinco partidos de Liga en 35 de las 38 jornadas. Si eres fan de la segunda división, también podrás disfrutar de la misma añadiendo una suscripción extra.

¿Y si quiero ir a un bar? Los negocios tendrán la opción de contratar LaLiga TV en diferentes plataformas: Movistar Plus +, Orange TV, Agile TV, Avatel, Bar TV y Bar Sport TV, entre otras, para no perder detalle de ninguno de los encuentros del campeonato nacional liguero.

El debut de tu equipo, ELCLÁSICO, el último partido… ⚽ 🗓 ¡Repasa todas las jornadas de la próxima temporada en #LALIGAEASPORTS! — LALIGA (@LaLiga) July 1, 2025

Dónde ver la Liga desde fuera de España

Si eres abonado de Movistar Plus + o DAZN, ambas compañías te darán la oportunidad de poder disfrutar de todo el fútbol a través de sus páginas webs y Apps oficiales. Si de lo contrario deseas ver el fútbol en otro país y no eres parte de estas dos compañías, deberás informarte de los canales y empresas que emiten los partidos de la liga española y sus respectivos paquetes y precios. A continuación, os dejaremos una lista de canales en los países donde más se ve el campeonato español.

Estados Unidos: ESPN+.

Filipinas: beIN Sports.

Portugal: Eleven Sports (DAZN).

Argentina: Disney+ (Star+).

Francia: beIN Sports.

Reino Unido e Irlanda: Disney+ y Premier Sports.

Canadá: TSN y RDS.

Asia Pacífico y MENA: beIN Sports.

Dónde ver la Champions League y Europa League 2025-2026 por TV y online

La UEFA Champions League 2025-2026, que arrancará de forma oficial en su fase de grupos el próximo 16 de septiembre, y finalizará el próximo 30 de mayo con la final en Budapest, se podrá ver íntegramente a través de los canales de Movistar Plus+, concretamente en en el dial 50 de la citada compañía.