Un joven dice esto sobre la obligación de estudiar catalán en el colegio y se lía la mundial: «Les tienes que obligar a…»

Un joven ha liado la mundial en las redes sociales tras publicar un vídeo en el que habla sobre la enseñanza del catalán en los colegios. Este influencer se ha hecho viral después de opinar que esta lengua no tendría que ser obligatoria en las escuelas y que el tiempo que se emplea en inculcarla se podría dedicar a otras materias más importantes. Esta reflexión ha causado una revolución en las redes sociales, donde muchos afines al catalán han respondido con dureza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el vídeo viral del uso del catalán en el colegio.

@Tolsanomics es el nombre de un joven catalán que tiene un gran éxito haciendo vídeos didácticos sobre economía u otras materias en la red social TikTok. Este influencer ha causado un enorme revuelo después de publicar un vídeo en el que habla sobre la obligación de enseñar catalán en los colegios. Como persona nacida en Cataluña y que habla la lengua, se podría esperar una reflexión a favor, pero todo lo contrario.

«¿Se debe obligar a aprender catalán en los colegios?», reza el titular del vídeo, que cuenta con miles de reproducciones en las redes y un buen número de comentarios de personas que no están de acuerdo con la reflexión. «Estudiar catalán en los colegios, mata. Os lo dice un catalán que sabe hablar el idioma perfectamente», comienza diciendo para después explicar esta reflexión durante una secuencia de más de tres minutos.

«¿Por qué digo esto? El lenguaje es una herramienta para favorecer la comunicación, no una excusa para entrar en estúpidas guerras culturales. Es completamente legítimo que quieras aprender este idioma, como si quieres aprender a bailar sardanas o hacer castellets. Lo que no está bien es que les obligues a los niños pequeños a estudiarlo», manifiesta en la primera parte del vídeo.

El catalán y su obligación en el colegio

Este joven también opina que «lo que les tienes que obligar es a hacer cosas que les puedan aportar una productividad futura, no inculcarles las culturas o tradiciones que tal vez no les puedan interesar». «Cuando digo que el catalán mata es para hacer una introducción populista dentro de una red social que busca la polémica. ¿A qué me refiero con esto?», dice sobre el polémico titular del vídeo.

«Me refiero a que esto se está estudiando desde los tres años hasta los 18. Hablamos de 15 años por cuatro horas semanales. Es equivalente a tres años de carrera universitaria. Si no se enseñara catalán, podríamos acabar antes el instituto o se podrían enseñar matemáticas, física o medicina. Ahí es donde viene mi metáfora», reflexiona. «Podríamos sacar a los alumnos catalanes con la mitad de la carrera de medicina. Tendríamos a los mejores médicos si enseñaras matemáticas a los mejores matemáticos o si enseñáramos física en sustitución del catalán a los mejores físicos», sentencia.

@Tolsanomics hace mención al costo de oportunidad. «No es una cuestión de odiar el catalán, es simplemente una cuestión de ser práctico. ¿Queréis lo mejor para Cataluña? Pues, ¿por qué no cambiamos la lucha por preservar un lenguaje obsoleto por la lucha por tener los profesionales más cualificados de todo el mundo?», pregunta.

Polémica en las redes sociales

Lógicamente, tratándose de un tema peliagudo como es la obligación del catalán en el colegio, este vídeo ha levantado una enorme polémica en las redes sociales. Muchos usuarios se han posicionado en contra del pensamiento de este influencer y además se lo han hecho saber con comentarios que defienden la obligación de la enseñanza en catalán.

«Tendrían que enseñar catalán y potenciar también el inglés. Así los niños sabrían la lengua propia y un segundo idioma potente para andar por el mundo», escribe en catalán un usuario de TikTok. Otro también manifiesta que «estudiar catalán estructura el cerebro». También alguna persona ataca directamente al influencer afirmando que «tú no eres catalán, lo sabes hablar, pero está claro que no te identificas».