González Otero, la mano derecha de Tebas, se reunió con el querellante contra Rubiales tres días antes

Gerardo González Otero, supuesta mano ejecutora del presidente de La Liga, Javier Tebas, se reunió con el querellante Miguel Galán tres días antes de que éste interpusiera una querella contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Así se desprende de las fotografías que publica hoy OKDIARIO en exclusiva. De esta manera, se constata un nuevo indicio de la supuesta existencia de una trama que tenía como objetivo desprestigiar a Rubiales al frente de la Federación.

El aliado de Tebas y el querellante Galán, profesor de electricidad de profesión, se citaron el pasado viernes 27 de mayo. En las imágenes que desvela este periódico se aprecia a González Otero, ex secretario de la RFEF hoy aliado del presidente de La Liga, llegar con el semblante serio y cabizbajo al restaurante en el que ambos se citaron. Al entrar al local, un conocido establecimiento ubicado en el barrio madrileño de Chamberí, se sentó en una mesa y almorzó junto al querellante Galán, que mantuvo una actitud seria y nerviosa. En la comida también estuvo presente Miguel Ángel Ferrero, abogado de Galán, ex dirigente del PSOE del municipio madrileño de Las Rozas.

Tres días después del diálogo, el lunes 30 de mayo, el querellante Galán acudió a los juzgados de Majadahonda y presentó una querella contra Rubiales y Gerard Piqué por los supuestos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El escaso lapso temporal entre la comida de González Otero y el querellante Galán y la interposición de acciones judiciales demuestra una concatenación de hechos que pone al descubierto la existencia de un minucioso plan diseñado, supuestamente, para atacar a Rubiales y desprestigiar su imagen como presidente de la Federación.

La ubicación en la que se celebró el careo entre González Otero y el querellante Galán no fue casual, ya que el restaurante en el que se reunieron se encuentra a tan sólo 130 metros de las oficinas de la empresa de la supuesta mano ejecutora de Tebas. González Otero está al frente de la empresa G20 Publisport, colaboradora y proveedora de La Liga. No es la primera vez que el aliado de Tebas ejerce de captador para, ya que, como ha desvelado OKDIARIO, asumió la canalización para alinear a Juan Rubiales, tío y ex jefe de Gabinete de Rubiales, contra su propio sobrino.

Un plan de hechos encadenados

Al día siguiente del almuerzo, Tebas y su aliado González Otero se citaron con un trabajador de la Federación en un hotel de Madrid. Un encuentro clandestino que tuvo lugar al borde de la medianoche en un habitáculo situado a varios metros bajo tierra en el interior del establecimiento hotelero. Ese encuentro, que duró dos horas, puso en tela de juicio nuevamente un plan de hechos encadenados.

Entre otras cosas, en esa conversación, González Otero aseguró al empleado de Rubiales en presencia de Tebas que sabía que iba a salir publicada una información periodística sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su tesis doctoral. Al día siguiente de que se celebrara el encuentro, la predicción de González Otero se cumplió y la información sobre Sánchez vio la luz en las páginas de un periódico.

La supuesta mano ejecutora de Tebas mencionó que el hijo de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), había participado en el tribunal que había aprobado la tesis doctoral del presidente del Gobierno con un sobresaliente cum laude. “El tema de la tesis doctoral… y vamos a sacar hasta que va al gimnasio del COE el Pedro Sánchez. No te preocupes, que va a salir todo”, aseguró.

A pesar de haber participado en, al menos, uno de los escenarios en los que se conspiró contra Rubiales con la finalidad de sacarlo de la Federación, el presidente de La Liga insistió en mantener en tres ocasiones que él no tenía nada que ver con el asunto. “Yo no estoy detrás de nada. Yo soy el presidente de La Liga. Tengo que decir lo que pienso. Y eso no es estar detrás de nada. Es decir, lo que pienso de las cosas. No estoy detrás absolutamente de nada”, manifestó.

Tras las revelaciones de OKDIARIO, Tebas se ha visto obligado a reconocer que participó en la reunión contra el trabajador de la RFEF en la que el presidente de La Liga intentó comprar al empleado de Rubiales contratándole en la entidad deportiva que preside con un sueldo anual de 150.000 euros. También le preguntó si tenía acceso a los servidores de la Federación, en cuyo interior se encuentran correos electrónicos, nóminas y demás archivos confidenciales.