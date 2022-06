El presidente de La Liga, Javier Tebas, preguntó a un trabajador de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) si tenía acceso a los servidores de la corporación que dirige Luis Rubiales. OKDIARIO desvela hoy una nueva grabación en la que Tebas se interesa por información confidencial. Una petición de datos que contrasta con la versión que dio hace tan sólo una semana, en la que se distanció de este asunto al asegurar que no estaba detrás de las filtraciones contra Rubiales.

La cinta, que fue grabada el pasado 28 de mayo de 2022, recoge una reunión en la que estuvieron presentes Javier Tebas, su mano ejecutora Gerardo González Otero, y un trabajador de la RFEF. En un momento del encuentro, Tebas preguntó al empleado de Rubiales: “Tú, para tal… ¿puedes entrar todavía en los servidores de la Federación?”. A lo que el trabajador de la entidad deportiva respondió: “De momento, sí; de momento, sí. Pero yo creo que me van a cortar… en cuanto pase la asamblea. Salvo que metáis más querellas o denuncias”.

https://okdiario.com/img/2022/06/07/tebas-06.mp3

La intención del presidente de La Liga era inequívoca al reconocer su deseo de entrar al corazón de la Federación, en cuyo interior se encuentran los datos más reservados de la entidad deportiva. Desde los correos electrónicos internos, pasando por contratos, las nóminas de los trabajadores, información sobre las cuentas corrientes, gastos, ingresos, datos sobre los proveedores, facturas de los clientes y todo tipo de documentos privados.

Esta petición de Javier Tebas se suma a otras que ya ha publicado este periódico. Por ejemplo, cuando Gerardo González Otero, pidió al trabajador de la Federación con el que se reunieron para exigirle material con el que perjudicar a Luis Rubiales, presidente de la RFEF. “Oye, nosotros necesitamos munición, tío. A estas alturas no podemos estar… Necesitamos papeles. Ya nos protegeremos nosotros, pero papeles”, pidió la mano ejecutora del presidente de La Liga.

A este hecho hay que sumarle que Javier Tebas intentó contratar a este empleado de la RFEF con un sueldo de 150.000 euros anuales. Un intento de fichaje que se llevó a cabo en medio del escándalo del espionaje, presuntamente ilegal, al teléfono móvil de Rubiales. La operación de intento de contratación, que finalmente no cuajó, ha dejado al descubierto los planes del presidente de La Liga.

Una reunión clandestina

Tanto Tebas como González Otero, ex secretario general de la Federación, hicieron esta retahíla de afirmaciones frente al trabajador de Rubiales el pasado 28 de mayo en una reunión clandestina celebrada en el reservado de un hotel de Madrid. En ese encuentro, el colaborador de Tebas reconoció que sabía que próximamente iba a salir publicada una información periodística que afectaba a Pedro Sánchez sobre su tesis doctoral. Tan sólo 24 horas después de que se llevara a cabo la reunión, la predicción de González Otero se cumplió.

La mano ejecutora de Tebas mencionó que el hijo de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), había participado en el tribunal que había aprobado la tesis doctoral del presidente del Gobierno con un sobresaliente cum laude. “El tema de la tesis doctoral… y vamos a sacar hasta que va al gimnasio del COE el Pedro Sánchez. No te preocupes, que va a salir todo”, aseguró

La información se publicó al día siguiente en un medio de comunicación de la siguiente forma: “Pues quizás empezó a raíz de que uno de los cinco miembros del tribunal que concedió el sobresaliente cum laude a la tesis doctoral del ahora presidente del Gobierno fue Alejandro Blanco. No el presidente del COE, sino su hijo, de quien se dijo que por aquel entonces carecía de experiencia como doctor y, además, había tenido a la misma directora de tesis que Sánchez, María Isabel Cepeda. Blanco siempre ha intentado que la prensa no se enterara de que se trataba de su hijo, de ahí que, para protegerle, le pidiera no hablar con los medios”.

La reacción de Javier Tebas

El pasado 1 de junio, Tebas reaccionó a las primeras revelaciones de OKDIARIO publicando dos tuits. El primero de ellos fue este: “Yo participé a petición de un directivo de la RFEF que pidió denunciar irregularidades y vejaciones”. Unas horas después publicó un nuevo post: “Es la situación más surrealista que he vivido últimamente. Este sábado me pidió reunirse el Vicesecretario de la RFEF porque quería denunciar acoso y corrupción en el seno de la RFEF”.

Sin embargo, el presidente de La Liga no se pronunció sobre por qué, si ese encuentro tenía como objetivo escuchar a un trabajador de Rubiales, le ofreció un contrato de 150.000 euros. Tampoco aclaró por qué consintió sin mediar palabra las peticiones de su mano ejecutora, Gerardo González Otero, que le pidió al empleado de la Federación “munición y papeles” que pudiera afectar a su jefe y presidente. De la misma manera, en ningún momento explicó el motivo por el que preguntó a este trabajador si tenía acceso a los servidores de la Federación.