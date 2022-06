El trabajador de la RFEF que se reunió con el presidente de La Liga a OKDIARIO: «Tebas intentó comprarme»

Quien habla es Miguel García Caba, vicesecretario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), un prestigioso jurista con un currículo sobradamente acreditado. Vocal del Comité de Control, Disciplina y Ética de la UEFA y miembro de la Comisión Jurídica del Comité Olímpico Español (COE), antes trabajó en los servicios jurídicos del Real Madrid y fue responsable de la asesoría jurídica interna de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Este es el hombre que el pasado 28 de mayo se reunió con Javier Tebas y Gerardo González y de cuya reunión ha tenido acceso a los audios OKDIARIO.

Es, en base a sus títulos y a sus numerosos premios jurídicos, una eminencia en Derecho del deporte y ahora es noticia porque, según asegura, Javier Tebas, presidente de La Liga, y su mano derecha, Gerardo González Otero, trataron de sobornarle ofreciendo un puesto de trabajo en La Liga a cambio de “munición” para cargarse a Luis Rubiales.

Según las fuentes consultadas, Tebas y González Otero supieron del momento de debilidad de García Caba en la RFEF y le incitaron a cometer actos delictivos garantizándole un futuro laboral y un sueldo de 150.000 euros si les proporcionaba información en la trama orquestada por el presidente de patronal para terminar con Rubiales. García Caba vio rápido por dónde iban los tiros y quiso protegerse grabando las diferentes reuniones que mantuvo con ellos. Hoy explica su versión en la entrevista que ha concedido a OKDIARIO.

PREGUNTA: ¿Cómo está viviendo estos días?

RESPUESTA: Pues se podrá imaginar, no está siendo nada sencillo. Sobre todo al escuchar o al leer opiniones o informaciones falsas y tan alejadas de la realidad que son muy fáciles de desmontar. Pero estoy tranquilo con mi forma de actuar.

P: ¿Puede aclararnos cuál es su situación en la Federación Española de Fútbol?

R: Llevo varios meses alejado de la toma de decisiones importantes. Se me cesó como director jurídico hace algo más de un año y ahí se me dio el cargo de vicesecretario general. Se me puso a cargo de la coordinación de todos los comités federativos. El presidente no estaba contento con mi trabajo y me devolvió al departamento jurídico, donde quedé al cargo de quienes antes estaban a mis órdenes. Fue duro y he pasado momentos muy bajos en lo personal y en lo profesional como se podrá imaginar. Y luego vino lo que pasó en Sevilla, antes de la final de la Europa League…

P: ¿Y qué pasó exactamente ahí?

R: Yo acudí a esta final porque recibo una invitación de la UEFA al ser miembro de los órganos disciplinarios y sentó muy mal en la Federación que lo hiciera. Al verme ahí, se me “invitó” a volver a Madrid para teletrabajar. Me considero una persona muy tranquila, pero eso me molestó mucho, me sacó de quicio porque no venía a cuento. Además, estaba el río revuelto con todos los audios robados a Luis Rubiales y empezaron a llamarme compañeros de la Federación y otras personas del mundo del fútbol, del jurídico y del universitario para darme ánimos o preguntarme por la situación.

P: Usted no esconde que estuvo reunido con Javier Tebas y Gerardo González Otero. ¿Cómo se cocina esa reunión? ¿La pidió usted?

R: Por pasos: antes de esa reunión, una de las personas que contacta conmigo es Gerardo González Otero y algo me chirrió, al instante veo sus intenciones. Vi claramente que querían captarme como a Juan Rubiales, el tío del presidente. Juan me había dicho meses atrás que le habían llamado desde el “el otro lado del muro” para captarlo con el fin de derribar al presidente en el momento adecuado. Cuando Gerardo llamó, tuve clarísimo que yo era el próximo objetivo. Es él quien organiza esa reunión.

P: ¿Por esas sospechas grabó las llamadas?

R: Las grabé para protegerme, y gracias a Dios que lo hice. De lo contrario, sería imposible desmontar el relato de Javier Tebas y así se demuestra su actitud y cómo utiliza a Gerardo González en esta trama. Tebas basa toda su fuerza en un relato falso potenciado por su músculo mediático para generar reprobación pública y política sin ninguna ilegalidad de por medio. Pero las normas son las normas y la ley es la ley. Mi opinión es que son ellos los que están incumpliendo con un claro objetivo: dar un golpe de estado en el fútbol y en el deporte español cargándose a Rubiales y a Alejandro Blanco, el presidente del COE, como el propio Tebas me confesó.

P: ¿Entonces, cuál es la verdad?

R: Desde la primera llamada, no han parado de pedirme que haga cosas que a mi juicio eran irregulares, y que no hice. Estaban como locos pidiendo “munición y papeles” para crear ese relato y presionar al CSD con el fin de acabar con Rubiales. Y querían que fuera rápido porque estaban convencidos de que esa semana, que era la previa de la asamblea general de la RFEF, era clave para liquidarlo.

P: ¿Qué le piden?

R: Me piden información de WhatsApps, telegrams y correos y yo les digo que eso podría comprometer mi puesto de trabajo. Ellos no tardan ni un segundo en garantizarme un trabajo en LaLiga a cambio de esa información. A mi juicio, Javier Tebas intentó comprarme. Otra irregularidad que me pidieron fue realizar un volcado de toda la información confidencial de la que disponía en esos momentos. Francamente, no soy especialista en derecho penal, pero lo que proponían no me olía nada bien. Y la cosa no se quedó ahí. Traspasaron todos los límites cuando me pidieron entrar en los servidores de la RFEF.

Es un asunto gravísimo, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que me pedían era hacer lo mismo que han hecho con el móvil de Rubiales. Otros valorarán si lo que me estaban proponiendo era delictivo.

P: Usted es jurídico. ¿Le puede costar el puesto a Javier Tebas?

R: No me corresponde a mi realizar esa valoración, pero es evidente que esos hechos podrían tener una calificación jurídica que podría costarle el puesto. El asunto es de una extrema gravedad porque, además, revelan que tienen colaboración “desde dentro”. El presidente del CSD debe cuidarse de algún importante miembro de su equipo que estaría integrado en la trama y que ha participado en ella y conoce que Tebas está detrás de todas las querellas, peticiones de inhabilitación que han presentado Miguel Galán, Newman (presidente del Dux) Asociación de Futbol Femenino, de Clubes de Futbol Sala, etc…. Él coordina todo este dispositivo contra la RFEF, lo hace con asociaciones satélites. Además, Tebas tiene conocimiento de todo lo que pasa en la RFEF, está obsesionado. Me habla hasta de cotilleos de personal, de problemas sentimentales de trabajadores y directivos con otras personas ajenas a la estructura federativa… Mire, yo, además de abogado especialista en derecho deportivo, soy miembro del comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA. Esto, ni en España ni en Europa ni en ningún lugar del mundo, tiene un pase.

P: Dice Javier Tebas, que le llama Miguel García-Graba, que no le preocupa nada que publique la conversación íntegra que mantuvieron.

R: Es llamativo que frivolice y haga una gracia con mi apellido cuando él, abiertamente, habla de cómo se ha de grabar para que sea legal en España. Cuando le beneficia, es lícito. Pero cuando las grabaciones muestran las cosas que él hace entonces ya no lo es. En España, lo dice el propio Tebas, es perfectamente legal grabar una conversación si uno de los participantes está presente en la misma. En esta ocasión, para protegerme primero y destapar esta trama después, era mi única salida. Esa, o venderme como han hecho otros. Y yo no me vendo.

P: ¿Cree que esta trama está relacionada con el robo de la información del teléfono móvil de Luis Rubiales?

R: Es indudable. En el último momento de la reunión que mantuve con Javier Tebas y Gerardo González, este último me confiesa que ha visto innumerables imágenes íntimas presidente de la Federación.