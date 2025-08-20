El mes de agosto no ha terminado todavía, así que nos queda mucho que disfrutar en el caso de que te hayas quedado por Madrid y alrededores. En esta ocasión, te queremos hablar de la Fiestas Patronales en honor a la Virgen de los Remedios que son, sin duda, la cita más esperada en Colmenar Viejo. Unas fiestas que se dan a final de mes, pero que en días previos cuentan con un pequeño adelanto en forma de programa especial de conciertos. Por ello, y si no te quieres perder nada, toma nota porque te ofrecemos a continuación, todo sobre los Conciertos en las fiestas de Colmenar Viejo 2025: quién actúa, fechas y entradas

Cada final de agosto, las calles del municipio de Colmenar Viejo, se llenan de vecinos y visitantes que quieren disfrutar de la música, tradiciones y un ambiente que mezcla lo popular con lo festivo. Este año, los días grandes de las Fiestas de Colmenar Viejo se celebrarán del 29 de agosto al 2 de septiembre, aunque como ya hemos mencionado, la música empezará a sonar antes, gracias a una nueva edición de los llamados Conciertos de Remedios, que llegarán este próximo fin de semana, es decir del 22 al 24 de agosto. Estos conciertos se celebran todos en la Plaza de Toros de La Corredera. Se trata de tres noches con estilos muy diferentes entre sí, pensadas para que nadie se quede sin su momento. DJs, pop juvenil y rock con mayúsculas son los ingredientes de un cartel que volverá a llenar de gente la arena colmenareña, destacando además nombres como el del cantante Abraham Mateo.

Actuaciones en las fiestas de Colmenar Viejo 2025: todos los artistas

El viernes 22 de agosto, a las once de la noche, el coso taurino se convertirá en una auténtica pista de baile. Primero con BJones, una de las DJs más reconocidas del panorama electrónico, y después con DJ Nano, que regresa a Colmenar para una sesión cargada de energía. Una forma inmejorable de abrir boca.

Un día después, el sábado 23, llegará uno de los platos fuertes: Abraham Mateo. El gaditano, que ya es una figura consolidada en el pop español, promete un concierto lleno de coreografías y canciones que muchos saben de memoria. Tras él, la fiesta continuará con los temas de Fonsi Nieto, esta vez en una sesión gratuita que prolongará la noche hasta bien entrada la madrugada.

El domingo 24 tocará el turno de Mago de Oz. La banda madrileña, con décadas de carrera a sus espaldas, llenará la Plaza de Toros con su mezcla de folk, rock y metal sinfónico. Muchos ya lo consideran el concierto más esperado de estas fiestas. Será gratuito, aunque con control de aforo, porque se prevé una asistencia masiva.

Fechas de los conciertos en Colmenar Viejo 2025

Ya os los hemos avanzado, pero aquí tenéis todos los detalles de cada concierto con su horario.

Viernes 22 de agosto (23:00h): Sesión de DJs con BJones y DJ Nano. Entrada gratuita.

Sesión de DJs con BJones y DJ Nano. Entrada gratuita. Sábado 23 de agosto (22:00h): Concierto de Abraham Mateo (6 €). Después, sesión gratuita con Fonsi Nieto.

Concierto de Abraham Mateo (6 €). Después, sesión gratuita con Fonsi Nieto. Domingo 24 de agosto (22:00h): Concierto de Mago de Oz. Gratuito con control de acceso.

Tres noches muy diferentes entre sí que ya se han convertido en la antesala oficial de las fiestas, pero quizás te preguntes, ¿no hay conciertos durante las fiestas entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre?. Pues sí, son estos:

Jueves 28 de agosto

22:00 h – Concierto de Sildavia (pop-rock) en la Carpa.

23:00 h – Tributo a Hombres G con Los Geiperman en la Plaza del Pueblo.

00:00 h – Fiesta Remixes & Club Beats en la Carpa (DJ Goran DK y DJ Samba).

00:00 a 04:00 h – DJ Chechu en los chiringuitos (Plaza Eulogio Carrasco).

01:00 a 04:00 h – DJ Evo en la Plaza del Pueblo.

Viernes 29 de agosto

00:00 h – Concierto de Enredo (pop-rock) en la Carpa.

00:30 h – Verbena popular con orquesta Clan Zero en la Plaza del Pueblo.

00:00 a 02:00 h – DJ Alex González en el Flow Urban Fest (Recinto Ferial Las Huertas).

02:00 a 04:00 h – DJ Nacho Aguilar en el Flow Urban Fest.

04:00 a 06:00 h – DJ Óscar Nsue en el Flow Urban Fest.

00:00 a 06:00 h – DJ Segio MS en los chiringuitos.

Sábado 30 de agosto

22:00 h – Concierto tributo a El Canto del Loco en la Carpa.

00:00 h – Fiesta Hits Actuales en la Carpa (DJ Nacho Aguilar y DJ Palomares).

00:00 h – Verbena con orquesta Horizon The Show en la Plaza del Pueblo.

00:00 a 02:00 h – DJ J. Sanz en el Flow Urban Fest.

02:00 a 04:00 h – DJ Adrián L en el Flow Urban Fest.

04:00 a 06:00 h – DJ Ayren en el Flow Urban Fest.

Domingo 31 de agosto

22:00 h – Concierto tributo a Mecano con Mundo Futuro en la Carpa.

23:00 h – Concierto de la orquesta La Misión en la Explanada Las Vegas.

00:30 h – Verbena popular con orquesta Nueva Banda en la Plaza del Pueblo.

Lunes 1 de septiembre

22:00 h – Concierto tributo a La Oreja de Van Gogh en la Carpa.

Martes 2 de septiembre

21:30 h – Concierto infantil de Nika y Matsu en la Plaza del Pueblo.

22:00 h – Concierto tributo a Bon Jovi y Queen (grupo VH) en la Carpa.

Miércoles 3 de septiembre

22:00 h – Concierto de Fran Valenzuela (tributo a Alejandro Sanz) en la Carpa.

Cómo y dónde comprar entradas

El único concierto de pago será el de Abraham Mateo, y las entradas pueden adquirirse a través de la web del Auditorio de Colmenar Viejo, en la sección de venta online. El precio, 6 euros, hace que sea un plan al alcance de cualquier bolsillo.

El resto de actuaciones son gratuitas, aunque conviene recordar que habrá control de aforo para garantizar la seguridad. Eso significa que quienes quieran ver a Mago de Oz o las sesiones de DJs o tributos deberán llegar con tiempo para no quedarse fuera.