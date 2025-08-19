Fiestas de Colmenar Viejo 2025: fechas, cuándo empiezan, cartel, programación y cómo llegar

El mes de agosto sigue adelante y si bien en gran parte de España ya se han celebrado fiestas populares y patronales, en el caso concreto de Madrid, acaban de finalizar por ejemplo las dedicadas a la Virgen de La Paloma, pero lo cierto es que no son las últimas. De hecho, en breve comienzan las fiestas de Colmenar Viejo 2025, de las que te ofrecemos a continuación, todos los detalles con fechas, cuándo empiezan, cartel, programación y cómo llegar.

Cada final de agosto, este municipio se transforma en honor a su patrona: la Virgen de los Remedios. De este modo, las calles se llenan de color, música y un sinfín de actividades pensadas para que todo el mundo se divierta. De hecho, los niños van a poder disfrutar de los hinchables y la feria, los jóvenes tendrán conciertos y sesiones de DJ hasta el amanecer, y quienes prefieren lo clásico pueden vivir con intensidad las procesiones o la Feria Taurina. Conozcamos entonces todo el programa de estas fiestas de Colmenar Viejo 2025 parque no te pierdas nada de lo que se celebra.

Cuándo son las Fiestas de Colmenar Viejo 2025

Las Fiestas de Colmenar Viejo 2025 se celebran entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, días en los que el pueblo se vuelca por completo. Durante esa semana, el centro urbano se convierte en un escenario abierto: la música invade la Plaza del Pueblo, los chiringuitos se llenan de ambiente en la Plaza Eulogio Carrasco y la explanada de la Plaza de Toros acoge algunos de los conciertos más esperados.

Pero hay que señalar algo: la fiesta arranca incluso antes. Desde el miércoles 27 de agosto ya se organizan actividades, como el tradicional Concurso de Hortelanos en el Parque El Mirador, y a partir del jueves 28 comienzan a funcionar las atracciones y la carpa festiva.

Fechas y qué día empiezan

El viernes 29 de agosto se considera el arranque oficial de las patronales de Colmenar Viejo. Ese día, el chupinazo en la Plaza del Pueblo prende la mecha y da paso al desfile de gigantes y cabezudos, a la llegada de la Virgen al Canto y al esperado espectáculo de fuegos artificiales.

A partir de ahí, Colmenar no descansa. Procesiones, conciertos, verbenas, degustaciones populares y una feria taurina con figuras de primer nivel marcan el ritmo de unos días que culminarán el martes 2 de septiembre con un piromusical en el Parque El Cerrillo. Y aunque el programa se prolonga hasta el 3 con la última novillada, para la mayoría de los vecinos el cierre de verdad llega con esos fuegos artificiales que despiden a la Virgen hasta el próximo año.

Programación de las fiestas de Colmenar Viejo 2025

A continuación, puedes ver el programa completo, comenzando antes que nada por los conciertos de los remedios que se celebran entre el 22 y 24 de agosto.

Conciertos de los Remedios

22 de agosto (viernes) – BJones y DJ Nano.

23 de agosto (sábado) – Abraham Mateo (entrada 6 €) + DJ Fonsi Nieto (gratis).

24 de agosto (domingo) – Mägo de Oz (gratis).

Jueves 28 de agosto

12:00 a 15:00 h – Parque infantil de hinchables en la Avenida de los Remedios.

13:00 h – Traslado de bueyes desde el Puente del Pozanco hasta la Plaza de Toros.

13:00 h – Fiesta Zumos Pago en la Carpa (pintacaras y juegos).

14:00 h – Concierto de Cerrado por Vacaciones (rumbas) en la Carpa.

16:00 h – Sesión DJ Dani en la Carpa.

19:00 a 22:00 h – Parque infantil de hinchables en la Avenida de los Remedios.

20:00 h – Desencajonamiento de reses en la Plaza de Toros.

22:00 h – Concierto de Sildavia (pop-rock) en la Carpa.

23:00 h – Tributo a Hombres G con Los Geiperman en la Plaza del Pueblo.

00:00 h – Fiesta Remixes & Club Beats en la Carpa (DJ Goran DK y DJ Samba).

00:00 a 04:00 h – DJ Chechu en los chiringuitos (Plaza Eulogio Carrasco).

01:00 a 04:00 h – DJ Evo en la Plaza del Pueblo.

Viernes 29 de agosto

08:30 a 12:30 h – Chocolatada para mayores en Casa Nico.

10:00 a 21:00 h – Chocolatada en el Centro Social El Vivero y en el Centro de Mayores Paraguay.

12:00 h – Exhibición del Club Deportivo Rítmica Kairos en la Carpa.

14:00 h – Karaoke rock con Kararocker en la Carpa.

16:00 h – Sesión DJ Xinly en la Carpa.

20:45 h – Chupinazo en la Plaza del Pueblo.

20:45 h – Pasacalles de gigantes y cabezudos.

21:30 h – Llegada de la Virgen al Canto y espectáculo de fuegos artificiales.

22:30 h – Procesión solemne de la Virgen de los Remedios.

00:00 h – Concierto de Enredo (pop-rock) en la Carpa.

00:30 h – Verbena popular con orquesta Clan Zero en la Plaza del Pueblo.

00:00 a 02:00 h – DJ Alex González en el Flow Urban Fest (Recinto Ferial Las Huertas).

02:00 a 04:00 h – DJ Nacho Aguilar en el Flow Urban Fest.

04:00 a 06:00 h – DJ Óscar Nsue en el Flow Urban Fest.

00:00 a 06:00 h – DJ Segio MS en los chiringuitos.

Sábado 30 de agosto

08:30 a 12:30 h – Chocolatada en Casa Nico.

09:00 h – Procesión y Misa Solemne en la Basílica de la Asunción.

10:30 h – Concierto de la Banda de Música en la Residencia Ntra. Sra. de la Soledad.

11:00 h – Exhibición de canteros en la Plaza de Toros (XL edición).

11:30 h – Fiesta de la espuma infantil en el Parque El Mirador.

12:30 h – Exhibición de bueyes pequeños y suelta de reses en la Plaza de Toros.

14:00 h – Paella solidaria en la Carpa + concierto de Pan de Telera.

16:00 h – Sesión DJ Goyo en la Carpa.

18:00 h – Torneo Infantil de Ajedrez (XXI edición).

18:30 h – Corrida de toros (Antonio Ferrera, Morenito de Aranda y Miguel de Pablo).

21:00 h – Exhibición de corte de jamón en la Carpa.

21:30 h – Gran desfile familiar con dulzaineros y malabaristas.

22:00 h – Salve Solemnísima en la Basílica.

22:00 h – Concierto tributo a El Canto del Loco en la Carpa.

00:00 h – Fiesta Hits Actuales en la Carpa (DJ Nacho Aguilar y DJ Palomares).

00:00 h – Verbena con orquesta Horizon The Show en la Plaza del Pueblo.

00:00 a 02:00 h – DJ J. Sanz en el Flow Urban Fest.

02:00 a 04:00 h – DJ Adrián L en el Flow Urban Fest.

04:00 a 06:00 h – DJ Ayren en el Flow Urban Fest.

Domingo 31 de agosto

10:30 h – Suelta de reses en la Plaza de Toros.

11:30 h – Hinchables en la Avenida de los Remedios.

12:00 h – Misa Mayor en la Basílica.

12:30 h – Exhibición de bueyes pequeños y desencajonamiento de reses.

13:30 h – Concierto de la Banda de Música en el Parque Santiago Esteban Junquer.

14:00 h – Comida popular (patatas con costillas) y concierto de Makau en la Carpa.

18:00 h – Torneo Absoluto de Ajedrez (XXI edición).

18:30 h – Novillada con picadores (David López, El Mene y Julio Méndez).

21:30 h – Procesión principal de la Virgen.

22:00 h – Concierto tributo a Mecano con Mundo Futuro en la Carpa.

23:00 h – Concierto de la orquesta La Misión en la Explanada Las Vegas.

00:30 h – Verbena popular con orquesta Nueva Banda en la Plaza del Pueblo.

Lunes 1 de septiembre

12:00 h – Degustación Mahou Reserva y bailes de salón en la Carpa.

13:00 h – Desencajonamiento de reses en la Plaza de Toros.

13:30 h – Concierto de la Banda de Música en el Parque Santiago Esteban Junquer.

14:00 h – Comida popular (macarrones con chorizo) y concierto de Borja Rodríguez en la Carpa.

18:30 h – Corrida mixta (Diego Ventura, Emilio de Justo y Borja Jiménez).

21:30 h – Musical infantil Disneymanía en la Plaza del Pueblo.

22:00 h – Concierto tributo a La Oreja de Van Gogh en la Carpa.

Martes 2 de septiembre

11:30 h – Traslado de la Virgen al Canto y mascletá de despedida.

13:30 h – Degustación Mahou Sin Filtrar en la Carpa.

14:00 h – Concierto de Whisky Barato (tributo a Fito y Fitipaldis).

18:30 h – Corrida de toros (Morante de la Puebla, Manzanares y Juan Ortega).

21:30 h – Concierto infantil de Nika y Matsu en la Plaza del Pueblo.

22:00 h – Concierto tributo a Bon Jovi y Queen (grupo VH) en la Carpa.

23:30 h – Espectáculo piromusical de fin de fiestas en el Parque El Cerrillo.

Miércoles 3 de septiembre

14:00 h – Concierto de Pop del Arte (tributo a la Movida madrileña) en la Carpa.

18:30 h – Novillada sin picadores con Rodrigo Cobo, Juan Pablo Ibarra y Marco Peláez.

22:00 h – Concierto de Fran Valenzuela (tributo a Alejandro Sanz) en la Carpa.

Horario de los autobuses entre Colmenar Viejo y Tres Cantos

El 723 es el autobús que circula entre Colmenar Viejo y Tres Cantos y viceversa, el horario comienza a las 06:00 horas (07:00 horas los fines de semana) hasta las 22:00 horas.