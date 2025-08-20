El CGPJ investiga al juez Peinado tras las quejas de Bolaños por su interrogatorio

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado por las quejas del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras su declaración como testigo en la causa en la que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Bolaños presentó una primera denuncia el 4 de junio y otra el 29 de julio, acusando al juez Peinado de cometer irregularidades durante su interrogatorio el pasado 16 de abril. Amplió su queja después de que el Tribunal Supremo archivara la exposición razonada que envió Peinado pidiendo investigar al ministro por presuntos delitos de malversación -en relación al nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en Moncloa- y de falso testimonio -en el marco de su declaración como testigo en el procedimiento-.

En aquella ocasión, Bolaños se desligó del nombramiento de Álvarez, pero aseguró que la designación de la asesora en 2018 se realizó conforme a la ley de contratación de personal eventual.

Durante el interrogatorio, Peinado reprochó al ministro que contestara con «evasivas» a sus preguntas, advirtiéndole de que se iba a ver «obligado» a acordar un careo para contrastar sus respuestas, según se desprende del audio de la declaración. En un punto concreto, el juez llegó a cuestionar la actitud del ministro en su testifical: «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa», le interpeló.

Según ha publicado El Confidencial, el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ ha abierto estas diligencias, aunque responde a un procedimiento habitual que se realiza cada vez que se recibe una queja para determinar si hay material disciplinaria y si procede o no abrir expediente.

En el auto del pasado lunes, en el que el juez imputó un delito de malversación a Gómez y le citó a declarar el próximo septiembre, Peinado aseguraba que había tenido conocimiento de que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ mantiene abiertas unas diligencias informativas en su contra. No obstante, el instructor no precisaba quién había presentado la queja.

En dicha resolución, el instructor señaló que no ha recibido notificación alguna de la decisión del Supremo de archivar su exposición razonada.