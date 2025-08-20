Ha bastado una heladería para desmentir la idea de Pedro Sánchez de que, con la amnistía, ha vuelto la paz social a Cataluña. Como afirmó después de que un TC a favor diera el visto bueno a la ley el pasado mes de junio. Entonces manifestó que la decisión era «una muy buena noticia para España» y que la sentencia avalaba «la convivencia y la coexistencia».

Todo empezó el pasado día 17 cuando un concejal de ERC en el barrio barcelonés de Gracia, Guillem Roma, denunció en X un supuesto caso de catalanofobia. «Ingeniero de profesión», en su perfil en las redes se define también como «activista cultural», además de «batería retirado», entre otras actividades.

«Hoy mi pareja ha sufrido un caso de discriminación lingüística en plena Fiesta Mayor de Gracia por hablar en catalán a un trabajador de la Heladería Dellaostia» y facilitaba su dirección exacta en la calle Torrent de l’Olla.

En un segundo post, aseguraba que el empleado que la atendió «la ha increpado con ganas de provocar, diciéndole que era una maleducada por hablar en catalán porque estábamos en el Reino de España. «Hay que denunciar estas malas actitudes contra el catalán», añadió en un tercer tuit y agradecía el apoyo de varias entidades y partidos como Òmnium, Plataforma per la Llengua, ERC y Junts, entre otros.

A la polémica se añadió el periodista y exdiputado de la CUP Antonio Baños, muy activo en las redes, afirmando sin tapujos que «este local es nuestro enemigo» con una foto la fachada del local.

La reacción, tras el señalamiento, no se hizo esperar. Tampoco en las reseñas. El establecimiento fue vandalizado con adhesivos. En la persiana ha aparecido también una pintada con la frase «Fascistas de mierda».

La Generalitat, a través de la dirección general de política lingüística, controlada por Esquerra, también ha intervenido después de la queja de su militante y le ha instado a formular «una queja lingüística» ante la Agencia Catalana de Consumo.

En el perfil de X del denunciante, han intervenido gente a favor y en contra. Vox del barrio de Sant Martí, por ejemplo, ha manifestado que «si tu mujer es una maleducada hispanófoba que ha hablado con prepotencia, dos piedras». Incluso le ha recomendado, en catalán, «a pastar fang»; expresión que podría traducirse por «a tomar por c…». A lo cual el dirigente local de ERC les ha respondido con un «¿Fascistas!».

La polémica ha cruzado fronteras porque el diario argentino Clarín, el de mayor tirada en este país, ha publicado la noticia con el titular: «Vandalizaron una heladería argentina en Barcelona por atender en español: Este local es nuestro enemigo».

«Una pareja fue a comprar un helado, hizo el pedido en catalán y una diferencia lingüística con el empleado desató una fuerte disputa», explicaban. «Denuncias, destrozos y la respuesta del comercio fundado por el argentino Leandro Rincón en 2022», recordaban igualmente.

Polémica ciudadana

La polémica ciudadana ha provocado también cruce de acusaciones entre dirigentes políticos; el parlamentario o en el Congreso del Partido Popular, Nacho Martín Blanco, no ha dudado en compararlo con el nazismo. «Un exdiputado de la CUP señalando como enemigo un comercio, concretamente una heladería de Barcelona, como hacían los nazis en la Alemania de la década de 1930. Los verdaderos enemigos de la convivencia y la democracia son ellos», ha afirmado.

Mientras que el alcaldable del PP por Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que «ninguna causa, ninguna, justifica la violencia. El odio nunca puede ser bandera política».

La de ERC, Elisenda Alamany, filóloga de profesión, ha replicado con un «estamos defendiendo pedir un puñetero helado en catalán en nuestra ciudad» y ha advertido que «estamos hasta las narices».

Se da la circunstancia de que las populares fiestas de Gracia se han visto afectadas este año por varios actos de vandalismo. Un incendio destruyó buena parte de la decoración de la calle Verdi. Los vecinos están convencidos de que fue provocado. Mientras que, en otra, robaron gnomos y otras figuras.