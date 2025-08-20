Ni Calpe ni Denia: el desconocido paraíso de Alicante que es perfecto para pasar unas vacaciones tranquilas

El desconocido paraíso de Alicante, que es perfecto para pasar unas vacaciones tranquilas, te descubrirá un punto de lo más especial al lado del mar. Es importante disponer de una serie de elementos que acabarán siendo los que nos empujen a vivir unas vacaciones de ensueño. En estos días en los que vemos que se va terminando el tiempo y que necesitamos desconectar de la mejor manera posible, nada mejor para hacerlo que de esta forma tan especial.

En España tenemos lugares impresionantes que pueden acabar siendo los que harán realidad una serie de detalles que hasta la fecha nunca hubiéramos ni imaginado. Son días de aprovechar al máximo este tipo de ofertas de última hora o de sitios menos masificados que nos estarán esperando. Con la ayuda de un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que hasta la fecha ni siquiera imaginaríamos. Es hora de dejar salir un cambio importante en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Tus vacaciones tranquilas de ensueño están más cerca de lo que te imaginas, con la ayuda de este tipo de destinos espectaculares.

Ni Denia ni Calpe

Sin duda alguna, ha llegado el momento de hacer la maleta para perdernos en nuestros lugares más destacados. España es un paraíso vacacional en toda regla. Podemos tener todo lo que necesitamos y más, en un momento en el que el turismo local es esencial.

Ayudamos a nuestras empresas, que pagan impuestos, que nos sirven a todos y descubrimos este tipo de rincones con encanto que sólo nuestro país posee. Tenemos la suerte de vivir en un paraíso que tiene de todo, las mejores playas y montañas, además de una gastronomía increíble.

Podemos disfrutar de las vacaciones cerca de la playa con las que soñamos y, además, hacerlo sin masificaciones y sin invertir una buena suma de dinero en desplazamientos. Sólo necesitamos poner gasolina en el coche y trazar una ruta hasta este municipio que puede ser esencial.

Un recorrido que puede acabar siendo el que nos haga descubrir lo mejor de este punto del Alicante que quizás desconocías y que hasta el momento no sabías que podía estar más cerca de lo que pensabas. Si buscas un destino de vacaciones de última hora, te proponemos el mejor de ellos.

Pasarás unas vacaciones tranquilas en este paraíso de Alicante desconocido

Alicante es una provincia que nos ofrece una serie de puntos con encanto, pueblos que nos dan lo que necesitamos y más. Un plus de buenas sensaciones que acabaremos obteniendo de la mejor manera posible, con un descubrimiento que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Te proponemos un destino que quizás desconocías hasta que lo hemos ido descubriendo para vivir unas vacaciones tranquilas cerca de la playa.

Tal y como se presenta este pueblo en la web de la Comunidad Valenciana: «La Dehesa de Campoamor es una localidad costera que pertenece a la ciudad de Orihuela, en la provincia de Alicante. La costa de la Dehesa de Campoamor engloba 3 playas que te ofrecen todo lo que necesitas para disfrutar de un increíble día de descanso, diversión y buen tiempo con tu familia y amigos. La playa Aguamarina, también conocida como La Regia, es una playa natural que contiene una serie de calas. En total, la extensión de la playa Aguamarina es de 500 metros. El snorkel es habitual en esta zona, que atrae a un gran número de visitantes cuando llegan las buenas temperaturas. Si seguimos hacia el sur nos encontramos con la playa La Glea, una playa amplia y espaciosa perfecta para tumbarse a tomar el sol. Tiene una longitud de más de 500 metros y una anchura de 70 metros. Las aguas son tranquilas y el entorno urbano cuenta con multitud de servicios. Por último, el Puerto Deportivo separa la playa La Glea de la playa Barranco Rubio, también ancha y extensa, que ha obtenido la Q de Calidad Turística. Es una playa con menor afluencia de turistas; la mayoría de los bañistas proceden de la propia Dehesa de Campoamor. Aprovecha los servicios del Puerto Deportivo y apúntate a un curso de vela, o simplemente acude a degustar la carta de su delicioso restaurante».

Por lo que, quizás tendremos por delante una serie de novedades que pueden llegar a ser las que nos marcarán de cerca. Este viaje que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni esperado en estos días de verano. Un pueblo que depende de Orihuela, un punto más conocido, pero que permanece más alejado de las aglomeraciones. Ideal si quieres descubrir un pueblo con encanto que puede acabar siendo el que te ayude a crear los recuerdos que estás buscando.