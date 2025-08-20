Incendios en España hoy en directo | Última hora de los focos activos en Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias…
Sigue en directo la última hora de los incendios en España y el mapa de los fuegos activos ahora mismo.
Los incendios siguen arrasando España de norte a sur y ya han llegado a las provincias de Cádiz, León, Zamora, Orense, Toledo, La Rioja o Madrid, entre otras, quemando miles y miles de hectáreas. Una situación que se ha visto agravada por la extrema ola de calor que hemos experimentado durante dos semanas. En total, la superficie quemada en España en 2025 ya supera las 375.000 hectáreas según las últimas estimaciones.
Incendios en España, en directo
Según informaba este martes el Ministerio del Interior, 21 focos de nivel 2 continúan activos en España y, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los Incendios se explicaba que con el cambio de temperaturas que va a registrar el país en los próximos días se espera que el riesgo descienda. Si bien, en Extremadura la situación sigue siendo complicada y el avance del incendio de La Jarilla podría verse resentido por el viento.
Incendios en Extremadura hoy
La situación en Extremadura por el incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, sigue siendo crítica. Aunque las llamas parece que comienzan a estabilizarse. Más de una veintena de medios aéreos están trabajando ya sobre la zona, donde el fuego ha quemado ya 15.500 hectáreas y amenaza con extenderse a otras localidades.
Incendios en Galicia
Al menos siete incendios forestales continúan activos en la provincia de Orense, en Galicia, donde ya han ardido más de 67.000 hectáreas. Si bien, el incendio que más preocupa es el de Larouco, que ya ha arrasado con 20.000 hectáreas y que es, ahora mismo, el más grande de la historia de la comunidad autónoma. Este y el resto de incendios de Galicia están complicando la circulación ferroviaria y la situación en las carreteras.
Incendios en Castilla y León
Más de 5.000 personas continúan evacuadas de sus casas en Castilla y León por los incendios que afectan a las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila y León. Preocupa especialmente el incendio en los Picos de Europa, cuyas llamas siguen descontroladas y avanzando por la vertiente leonesa.
La Junta recomienda el uso de mascarilla ante los incendios en Cáceres
La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha recomendado el uso de mascarilla en las zonas cercanas a los incendios porque la calidad del aire se está viendo afectada. Además, instan a evitar los esfuerzos físicos al aire libre.
Los vecinos de varias zonas de Hervás, Jerte, Tornavacas y Cabezuela permanecen desalojados
Según el último parte del 112 de Extremadura, ahora mismo permanecen desalojadas varias zonas del área periurbana de Hervás y de Jerte, Tornavacas y Cabezuela. No hay municipios confinados y los vecinos de Rebollar ya han podido regresar a sus casas.
🔴 Permanecen evacuados:
➡️ Casas aisladas de la zona norte periurbana de Hervás
➡️ Casas aisladas de Jerte, Tornavacas y Cabezuela
✅ Ningún municipio está confinado
✅ Rebollar regresa a casa
Las temperaturas bajan pero vuelven los avisos por tormentas
La ola de calor que complicaba la evolución de los incendios ya ha terminado y los termómetros están experimentando importantes descensos, pero vuelven los avisos por tormentas a Cataluña, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Baleares.
El fuego obliga a evacuar Cardaño de Arriba (Palencia) por segunda vez
La proximidad del fuego ha obligado a evacuar la localidad palentina de Cardaño de Arriba por segunda vez en tres días. El fuego originado en Barniedo de la Reina (León) ha entrado por el valle de Mazobre y amenaza la zona del Alto Carrión en la Montaña Palentina.
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este miércoles, 20 de agosto, al menos hasta mediodía, acumulando ya siete días consecutivos sin servicio. Así lo ha trasladado Adif a través de un comunicado difundido en redes sociales.
🚫Por los incendios que afectan a Ourense, el miércoles 20/08 no se podrá recuperar el servicio entre Madrid y Galicia, al menos hasta mediodía.
👷♀️Personal de Adif revisa la infraestructura para que su puesta en servicio sea lo más rápida posible cuando se recupere el tráfico.
Mapa de incendios en España
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de los incendios en España. Aquí te contaremos cómo está la situación en comunidades como Castilla y León, Galicia, Asturias, Extremadura o Asturias.
Los bomberos acotan el fuego que ha arrasado tres naves en Yeles (Toledo)
Los bomberos siguen trabajando en las labores de extinción del fuego declarado este martes en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica de la localidad toledana de Yeles. Los bomberos han acotado ya el fuego que ha quemado tres naves.