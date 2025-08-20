Incendios en España hoy en directo | Última hora de los focos activos en Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias…

Los incendios siguen arrasando España de norte a sur y ya han llegado a las provincias de Cádiz, León, Zamora, Orense, Toledo, La Rioja o Madrid, entre otras, quemando miles y miles de hectáreas. Una situación que se ha visto agravada por la extrema ola de calor que hemos experimentado durante dos semanas. En total, la superficie quemada en España en 2025 ya supera las 375.000 hectáreas según las últimas estimaciones.

Incendios en España, en directo

Según informaba este martes el Ministerio del Interior, 21 focos de nivel 2 continúan activos en España y, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los Incendios se explicaba que con el cambio de temperaturas que va a registrar el país en los próximos días se espera que el riesgo descienda. Si bien, en Extremadura la situación sigue siendo complicada y el avance del incendio de La Jarilla podría verse resentido por el viento.

Incendios en Extremadura hoy

La situación en Extremadura por el incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, sigue siendo crítica. Aunque las llamas parece que comienzan a estabilizarse. Más de una veintena de medios aéreos están trabajando ya sobre la zona, donde el fuego ha quemado ya 15.500 hectáreas y amenaza con extenderse a otras localidades.

Incendios en Galicia

Al menos siete incendios forestales continúan activos en la provincia de Orense, en Galicia, donde ya han ardido más de 67.000 hectáreas. Si bien, el incendio que más preocupa es el de Larouco, que ya ha arrasado con 20.000 hectáreas y que es, ahora mismo, el más grande de la historia de la comunidad autónoma. Este y el resto de incendios de Galicia están complicando la circulación ferroviaria y la situación en las carreteras.

Incendios en Castilla y León

Más de 5.000 personas continúan evacuadas de sus casas en Castilla y León por los incendios que afectan a las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila y León. Preocupa especialmente el incendio en los Picos de Europa, cuyas llamas siguen descontroladas y avanzando por la vertiente leonesa.