OKDIARIO en Palacios de Jamuz (León) tras ser arrasado por las llamas: «El 90% de los fuegos son intencionados»

OKDIARIO se ha adentrado en Palacios de Jamuz, un pequeño pueblo leonés de apenas 93 habitantes donde el paisaje se ha transformado dramáticamente tras el paso de los incendios. Una vecina destaca la labor crucial de la Unidad Militar de Emergencias al afirmar que «si no fuera por la UME, aquí el fuego se lo llevaba todo». Las imágenes son de devastación absoluta. Calles vacías, coches calcinados y bosques desnudos que sólo transmiten desolación.

El fuego, que llegó desde Molezuelas de la Carballeda, arrasó cuatro mil hectáreas cada hora y calcinó 80 kilometros hasta llegar a Palacios. Los vecinos también denuncian la escasez de medios disponibles, señalando que «no había medios, sólo dos camiones de la UME». Un vecino apunta además a la intencionalidad de los incendios al asegurar que «el 90% de los fuegos son intencionados».