Un incendio en una fábrica en Toledo obliga a suspender la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía

Un incendio en una fábrica de Toledo cercana a la vía ha obligado este martes 19 de agosto a suspender la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía, generando retrasos y caos entre los pasajeros. Renfe ha confirmado que la interrupción ha afectado a todos los servicios de alta velocidad y media distancia que pasan por la zona, y ha recomendado a los viajeros no acudir a las estaciones hasta que se restablezca la normalidad. Renfe ha comunicado que doce trenes han sido detenidos en diferentes puntos del trayecto y otros siete han sido cancelados.

El incendio se ha originado en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el término municipal de Yeles.

Bomberos controlan el fuego

El 112 ha confirmado que no se han producido heridos, ya que los operarios pudieron salir de la nave antes de que las llamas se propagaran. Los bomberos de Illescas y la Policía Local trabajan en la zona para garantizar la seguridad y revisar la vía antes de reanudar el servicio.

Trenes afectados por el incendio

Los trenes afectados por el incendio en la fábrica de Toledo son:

El AVE de las 17:00 horas procedente de Málaga , con destino Madrid y con llegada programada a las 19:44 horas, ha estado estacionado en Mora.

de las procedente de , con destino y con llegada programada a las 19:44 horas, ha estado estacionado en Mora. El AVE de las 16:53 horas procedente de Sevilla , con destino Valencia y con llegada programada a las 21:30 horas, detenido en Ciudad Real.

de las procedente de , con destino y con llegada programada a las 21:30 horas, detenido en Ciudad Real. El AVE de las 15:32 horas procedente de Murcia , con destino Málaga y con llegada programada a las 22:20 horas, parado en Madrid Puerta de Atocha.

de las procedente de , con destino Málaga y con llegada programada a las 22:20 horas, parado en Madrid Puerta de Atocha. El AVE de las 14:55 horas procedente de Figueres , con destino Sevilla y con llegada programada a las 22:16 horas, se ha quedado estacionado en Madrid Puerta de Atocha.

de las procedente de , con destino Sevilla y con llegada programada a las 22:16 horas, se ha quedado estacionado en Madrid Puerta de Atocha. El AVE de las 17:46 horas procedente de Sevilla , con destino Madrid y con llegada programada a las 20:40 horas está detenido en Ciudad Real.

de las procedente de , con destino Madrid y con llegada programada a las 20:40 horas está detenido en Ciudad Real. El AVE de las 17:55 horas procedente de Málaga , con destino Barcelona y con llegada programada a las 23:59 horas está parado en Puertollano.

de las procedente de , con destino Barcelona y con llegada programada a las 23:59 horas está parado en Puertollano. El ALVIA de las 15:25 horas procedente de Algeciras , con destino Madrid y con llegada programada a las 21:20 horas, está estacionado en Córdoba.

de las procedente de , con destino Madrid y con llegada programada a las 21:20 horas, está estacionado en Córdoba. El ALVIA de las 16:15 horas procedente de Cádiz , con destino Madrid y con llegada programada a las 20:55 horas, detenido en Villanueva.

de las procedente de , con destino Madrid y con llegada programada a las 20:55 horas, detenido en Villanueva. El AVE de las 18:50 horas procedente de Málaga , con destino Madrid y con llegada programada a las 21:59 horas, parado en Puente Genil-Herrera.

de las procedente de , con destino Madrid y con llegada programada a las 21:59 horas, parado en Puente Genil-Herrera. El AVLO de las 18:35 horas procedente de Madrid , con destino Málaga y con llegada programada a las 21:48 horas, está estacionado en Torrejón de Velasco.

de las procedente de , con destino Málaga y con llegada programada a las 21:48 horas, está estacionado en Torrejón de Velasco. El AVANT de las 18:45 horas procedente de Toledo , con destino Madrid y con llegada programada a las 19:19 horas, detenido en La Sagra

de las procedente de , con destino Madrid y con llegada programada a las 19:19 horas, detenido en La Sagra El AVE de las 16:36 horas procedente de Sevilla, con destino Barcelona y con llegada programada a las 22:30 horas, parado en Malagón.

Renfe ha anunciado en sus redes sociales que estaban sin salida: