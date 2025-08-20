Un experto en liderazgo analiza el deterioro físico de Sánchez: «Está en una situación límite»

El cambio físico de Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales en los últimos días, sobre todo a raíz de sus últimas apariciones en relación con los incendios que han arrasado numerosos territorios españoles. El presidente del Gobierno, acorralado por la corrupción del PSOE y por los escándalos que salpican a su familia, se muestra visiblemente más delgado en su imagen y con un rostro con marcas que denotan un desgaste notable en comparación con el mostrado en su ascenso a la presidencia, vía moción de censura, en 2018. El deterioro podría ir a más en los próximos meses, en medio de una «situación límite», como valoran los expertos.

Ricardo Gómez Díez, experto en reputación de líderes y comunicación, ha atendido a OKDIARIO para analizar el cambio físico de Sánchez y los motivos que han llevado al jefe del Gobierno a sufrir ese desgaste. El especialista sitúa en 2023, antes de las elecciones del 23J, el inicio de la caída en la imagen del presidente. «Cuando empezamos a ver a Sánchez sufrir y transmitir esa imagen, no tanto en la delgadez pero sí en la mirada, que se le veía el estrés y la ansiedad, fue cuando él percibió por primera vez que podía perder el Gobierno», comenta a este periódico.

Las imágenes resultan inequívocas con respecto a la debilitación del retrato de Pedro Sánchez, cuyo aspecto se ve desmejorado, mostrando mayor delgadez en su cuerpo, algo especialmente perceptible en un rostro que se vislumbra más marcado en sus facciones. El cabello del presidente del Gobierno también ha vivido una transformación, en este caso en su color, con numerosas canas que completan una imagen muy comentada por los ciudadanos en las redes, sobre todo en comparación con la mostrada en sus primeros meses como presidente.

Gómez subraya que, parcialmente, el sufrimiento de Sánchez que vemos en su rostro en las últimas apariciones «se está haciendo a propósito» desde el PSOE, para reflejar el sufrimiento. «No se intenta esconder, al revés, con los hoyuelos y el maquillaje en la rueda de prensa tras la dimisión de Cerdán se intentó resaltar», analiza.

La mirada de Sánchez, que como refleja Ricardo Gómez, «es un elemento muy importante en la comunicación de una persona», se ve actualmente como «una mirada perdida, de repente fija en una persona o una cámara y que transmite cierto odio ante quien le pueda hacer perder el poder».

En cuanto al desgaste físico pronunciado, los especialistas se centran en primer lugar en el pelo. «El deterioro progresivo se ha visto a nivel de canas, que es degenerativo pero se acentúa con un estrés crónico». Asimismo, la pérdida de peso responde a «un cuadro ansioso, bastante claro». «Posiblemente tenga un tratamiento médico para mantener el sueño», añade el experto Ricardo Gómez sobre la situación actual de Pedro Sánchez.

«En los próximos dos años si aguanta Sánchez vamos a ver un deterioro acrecentado. El límite a nivel físico y psicológico puede acabar con un estado muy deteriorado», añade el especialista en comunicación y reputación de líderes. «Le va a llevar a una situación límite en lo psicológico», completa.

Las ‘pesadillas’ de Sánchez

Sánchez asumió la presidencia del Gobierno con 46 años, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en 2018, y actualmente, con 53, su imagen se ha visto muy desmejorada, sobre todo en los últimos meses. En ello ha podido influir la explosión de la trama del PSOE, inicialmente denominada caso Koldo, que implica a sus dos secretarios de Organización en la formación socialista, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, este último actualmente en prisión provisional por el cobro de mordidas a cambio de contratos de obra pública.

El entorno personal de Pedro Sánchez también vive una situación límite que puede aumentar el estrés del presidente del Gobierno. Su mujer, Begoña Gómez, ha sido recientemente imputada por un delito de malversación de caudales o efectos públicos, por la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en relación con su cátedra en la Universidad Complutense. Esta investigación se suma a las que ya le imputaba el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, correspondientes a delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, también está procesado por prevaricación y tráfico de influencias, sumando un nuevo escándalo alrededor de Pedro Sánchez, quien también ha tenido que enfrentarse al caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un delito de revelación de secretos por las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.