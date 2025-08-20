Lo hacemos todos en los buffet y es una guarrada: el error que nos pone a todos en riesgo
Toma nota del error que cometemos en los buffet que nos pone en riesgo
Ni churros ni tostadas: este manjar de dioses lo desayunan en Aragón, pero no existe en el resto de España
La razón por la que las mujeres deben dormir en el lado izquierdo de la cama, según la Cábala
Alerta urgente de Sanidad a todas las casas españolas: aviso si comes este alimento
Hay un error que cometemos todos en los buffet y que nos pone en riesgo, nuestra salud puede verse afectada por este gesto que lo cambiará todo. Por lo que, quizás deberemos empezar a poner en práctica algunos detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Los expertos en seguridad alimentaria no son demasiado partidarios de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.
En vacaciones solemos apostar por un tipo buffet en las comidas. Es muy práctico para el hotel que sólo debe ir colocando los platos para que los usuarios se sirvan ellos mismos. Parece que también comeremos más, aunque en cierta manera podremos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en estos días. Es importante disponer por algunos detalles que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado, por lo que, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Para pasar unas buenas vacaciones, nada mejor que evitar este gesto.
El error que nos pone a todos en riesgo
Nos pone a todos en riesgo este gesto que puede cambiarlo todo, por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración determinados cambios que hasta la fecha no hubiéramos ni tenido en consideración.
Es un problema que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Es importante comer bien, ya sea en vacaciones, en casa o cuando realizamos una pequeña escapada. Siempre deberemos aprovechar al máximo este tipo de detalles.
Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubieramos ni imaginado. Es hora de dejar salir algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.
Este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Compartir comida con cientos de personas quizás no será tan agradable como pensaríamos, la comodidad se convierte en un riesgo que podemos evitar con este gesto importante.
Es una guarrada y lo hacemos en los buffet
En los buffet debemos cambiar de plato cada vez que comemos algo, no es sólo para no mezclar los sabores, sino que se puede producir una contaminación cruzada que pondrá en riesgo nuestra salud. De una manera que quizás deberemos tener en consideración.
Es momento de dejar de hacer estos gestos que pueden acabar con una visita a urgencias o unas vacaciones en las que estaremos más en el baño que viendo nuevas localizaciones. Este tipo de elementos pueden convertirse en un problema para muchos en algunos sentidos.
Tal y como explican los expertos de GHA Alimentaria, deberemos estar muy pendientes de una serie de detalles que serán esenciales para garantizar nuestra salud:
Los diferentes tratamientos culinarios deberán garantizar la correcta higienización del producto, bien mediante tratamiento térmico eficaz u otro tipo de desinfección alternativa para platos sin este tipo de procedimiento.
Una vez montadas, las bandejas de conservación fría deben introducirse inmediatamente en las cámaras o equipos frigoríficos de uso exclusivo, a los cuales se debe tener fácil acceso desde la zona de manipulación, para que alcancen rápidamente la temperatura adecuada en su parte central: no superior a 4º C si se van a conservar más de 24 horas y no superior a 8º C si se van a conservar menos de 24 horas.
Los muebles expositores deberán garantizar unas temperaturas de conservación adecuadas: las comidas calientes a una temperatura igual o superior a 65º C en todos sus puntos, y las comidas frías a temperaturas de refrigeración. Este punto resulta de extrema importancia.
Además, estos mostradores deben estar dotados de placas protectoras en su parte superior, que protejan las comidas de la contaminación directa que podría derivarse de la proximidad de los clientes, así como de cualquier otro tipo de contaminación física o química durante la exposición.
Cada plato preparado o tipo de producto deberá disponer de utensilios específicos para servirlo y evitar así posibles contaminaciones cruzadas.
Las sobras pueden contener un número elevado de microorganismos por lo que, con el objeto de evitar sobrantes, no habrá que exponer más cantidades de las necesarias.
Este cambio de utensilios y de plato, debe evitar la temida contaminación cruzada que aumenta de forma exponencial con este tipo de restaurantes o de formas de servir la comida. El buffet es de lo más atractivo, pero puede acabar en drama si no estamos preparados para dar con un destacado cambio.
Temas:
- Restaurantes