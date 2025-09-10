Díaz estalla contra el PP al caer su reducción de jornada: «Con ustedes, los niños aún trabajarían»

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha protagonizado un tenso enfrentamiento en el Pleno del Congreso. Tras conocerse el fracaso de su medida estrella para la reducción de la jornada laboral, la también líder de Sumar ha acusado al Partido Popular de, si por ellos fuera, «los niños y las niñas seguirían trabajando con deficientes condiciones laborales».

En concreto, Díaz ha dirigido sus críticas hacia las que ha calificado como «señorías de las tres derechas». Ello, en alusión al PP, Vox y Junts quienes precisamente han votado en contra de su iniciativa. Sin embargo, ha sido la bancada popular a la que, con su mirada y señalando con el dedo, ha dirigido el grosso de sus críticas.

«Esto que hacen hoy no es nuevo, porque es tan viejo como que cada vez que la clase trabajadora ha querido avanzar ustedes se han puesto en frente», ha argumentado. «Si por ustedes fuera hoy, los niños y las niñas seguirían trabajando con deficientes condiciones laborales», ha proseguido la líder de Sumar entre gritos de reproche de los populares.

Una vez finalizado su turno de intervención, ha sido el diputado del PP Juan Bravo quien le ha reprochado duramente sus acusaciones. «¿Usted ha escuchado lo que ha acusado a los representantes del PP? Nos ha acusado de explotación infantil, a nosotros, usted, lo ha hecho ¿de verdad?», ha señalado.

Bravo, que se ha dirigido a la bancada en la que se encuentran los miembros de Sumar, ha dirigido sus preguntas hacia la vicepresidenta espetándole si, entre los suyos, algunos no llevan ganándose la vida desde los 18 años.

A través de sus redes sociales, la diputada popular Carmen Fúnez se ha hecho eco de los insultos proferidos por la vicepresidenta del Gobierno. «Ante la falta de argumentos, solo les queda el fango y la mentira», ha señalado. «Esa es la esencia del sanchismo y del Gobierno. No, señora Díaz, nosotros no estamos a favor de la explotación infantil, lo que sí sabemos es que parte de su Gobierno ha estado a favor de la explotación sexual», ha expresado.