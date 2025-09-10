Milei cancela su viaje a España y no asistirá al acto de Vox en Madrid

Javier Milei, presidente de Argentina, ha decidido cancelar su viaje a España, en el que tenía previsto participar el próximo domingo en el acto político Europa Viva 25, organizado por Vox. El líder argentino, en su lugar, intervendrá en el evento por vía telemática, según ha informado la formación de Santiago Abascal.

Vox había informado sobre la asistencia de Milei al acto, junto a otros líderes y dirigentes políticos que comparten ideología con el partido de la calle Bambú. «Les confirmo que sí, contaremos con la presencia de nuestro buen amigo, el presidente argentino Javier Milei», aseguró José Antonio Fuste, portavoz nacional de Vox, este lunes.

El líder argentino ha decidido cancelar su viaje a España casi en el último momento, coincidiendo con que está pasando por uno de sus momentos más complicados desde que llegó a la presidencia de Argentina. El partido de Milei sufrió una derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el pasado domingo. Además, Karina Milei, hermana del presidente, ha sido acusada en las últimas semanas de corrupción por su presunta relación con una red de sobornos.

Milei ha participado en varios eventos políticos de Vox, presencialmente y por vía telemática. Su intervención más sonada fue en una convención celebrada a mediados de mayo de 2024 en Vistalegre, cuando llamó «corrupta» a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Tiene a la mujer corrupta y se toma cinco días para pensarlo», dijo, en alusión a las jornadas de reflexión del presidente tras las acusaciones a Gómez.

Sus palabras causaron un choque diplomático con Argentina que incluso llevaron a que Madrid retirara a su embajadora en el país latinoamericano. La crisis terminó cinco meses después, con el nombramiento de un nuevo embajador, Joaquín de Arístegui Laborde.