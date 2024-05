Milei responde al ataque de Sánchez: «Hay calaña que tiene una mujer corrupta y se toma 5 días para pensar»

Javier Milei, presidente de la República Argentina, ha intervenido este domingo el evento político VIVA 24 con el que Vox da el pistoletazo de salida a su campaña para las elecciones europeas. Milei, que se encuentra desde el jueves de visita en España, ha dado su discurso ante más de 10.000 personas en el Palacio de Vistalegre, donde ha hecho un guiño a las acusaciones de corrupción que rodean a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez: «Hay quien tiene una mujer corrupta y se toma 5 días para pensarlo».

Cuatro días en España y Milei no había siquiera mencionado a Sánchez, quien ni siquiera envió a un diplomático a recibirle como jefe de Estado. A pesar de los ataques continuos lanzados desde la Moncloa o las acusaciones de supuesto consumo de drogas lanzadas por el ministro Óscar Puente, que terminó pidiendo disculpas por ello.

No hubo respuesta hasta este domingo, cuando Milei ha hecho mención a Sánchez, y lo ha hecho recordando todas las acusaciones y sospechas de tráfico de influencias que recaen sobre su mujer, Begoña Gómez.

«Las élites globales quieren imponer el socialismo, pero no saben que calaña y que clase gente atornillada al poder puede producir ni que niveles de abuso puede general. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y tarda 5 días para pensarlo», ha asegurado Milei, recordando esos 5 días de reflexión que se tomó Sánchez para anunciar si dimitía o seguía al frente del Gobierno.

«¡Viva la libertad, carajo!»

A Javier Milei le ha presentado Santiago Abascal, que le ha dado la bienvenida al escenario ante un atronador griterío y una cortina de aplausos. Con una carpeta bajo el brazo y saludando al auditorio, se ha abrazo de Abascal y se ha dirigido al estrado para iniciar su intervención.

«¡Viva la libertad, carajo!», ha comenzado Javier Milei, recordando el característico lema que le aupó a la presidencia argentina. «El viernes, presentando mi libro, contaba que cuando inicié esta batalla cultural estaba más solo que Adán el Día de la Madre. Uno de los pocos que me abrazó fue Santiago Abascal», ha asegurado.

«Han pasado algunas cosas en estos dos años, cuando me presenté acá. Era diputado, enfrentábamos a la totalidad del sistema político en Argentina. Ahora tengo un trabajo más complicado y particular, pero nunca he dejado de lado ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad», ha recordado Milei en referencia a su presencia en el VIVA 22.

En su discurso, Javier Milei ha denominado «maldito y cancerígeno» al socialismo, una «ideología que esconde lo peor del ser humano, el resentimiento, el asesinato… porque nunca olviden que los socialistas asesinaron a 150 millones de humanos».

Milei ha indicado que «Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes, pero el Estado se queda con alimentos para 260 millones, pero a 5 millones de argentinos les falta para comer. ¡Basta de socialismo, basta de miseria!». «Hoy lo empiezo a ver en Estados Unidos», ha señalado.

«El socialismo, siempre que se ha intentado, ha sido un fracaso en lo económico, social, cultural, intelectual, y en ocasiones, sobre una pila de cadáveres. Ha hecho mención también al feminismo: «¿Acaso los socialistas consideran a las mujeres seres inferiores para otorgarles privilegios, no alcanza con ser iguales ante la ley?».

«Esto se consigue quitando al Gobierno de la vida de los ciudadanos, dejando en sus manos todas las decisiones», ha indicado. «La tarea del Estado es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos», ha señalado Javier Milei.

Meloni

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha intervenido en directo por videoconferencia en el evento por pantalla gigante. «En una época en la que la gente está cada vez más alejada de la política, VIVA es una maravillosa excepción», ha indicado.

Meloni se ha dirigido al auditorio directamente y «a los muchos militantes y jóvenes presentes», para enviarles un mensaje: «No os dejéis influenciar por el pensamiento dominante. Habéis elegido luchar por aquello en lo que creéis, sois el único futuro posible para Europa, un continente sumiso, mimado y que pensaba que podía cambiar libertad por comodidad. Hoy pagamos el precio. Cuando la historia llama, la gente como nosotros no retrocede».

«Intentaron aislarnos, dividirnos… y terminaron fortaleciéndonos. Dijeron que queríamos destruir Europa, que no seríamos creíbles para ser decisivos. Hemos ganado terreno, credibilidad, espacio, y aquí estamos. Soy el primer presidente de derechas y la primera presidenta mujer», ha recordado.

Sobre la inmigración ilegal y su control, materia nuclear de la campaña de las europeas, Meloni ha asegurado que «en Italia ya hemos tenido un 62% menos de llegadas de inmigrantes. Piensen en los otros resultados que podemos lograr en el Parlamento Europeo».

Le Pen

Otro de los platos fuertes del día era la intervención de Marine Le Pen, diputada nacional de Francia y presidenta de Agrupación Nacional, que ha animado a los españoles «a votar a Vox» en las europeas.

Le Pen ha señalado que «zonas enteras de mi país ya no están bajo el control del estado. Son zonas sin ley, pero en realidad son zonas con leyes distintas a las francesas. Se da en Suecia, en Bélgica… ¿Y qué hace la UE? Nada».

Los patriotas europeos debemos permanecer unidos en defensa de las naciones libres y soberanas. ¡Salvemos Europa este #9J! @MLP_officiel 🇫🇷 en #VIVA24 👇 pic.twitter.com/XZds7lTt7z — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 19, 2024

«La Unión Europea quiere la desaparición de las fronteras, nosotros poder elegir quien entra en nuestros países. La libre circulación de Schengen debe ser para los ciudadanos europeos», ha señalado Le Pen. «Necesitamos una Europa que permita a los agricultores alimentar a los ciudadanos y vivir de su trabajo, ya veis que nuestra Europa está muy lejos de su Unión. Hoy es una falsificación, una burocracia desconectada de sus pueblos», ha indicado. «La Unión Europea la hacen las naciones, no al revés, recordarlo», ha insistido.

Tras Le Pen, se ha publicado un mensaje grabado en video de Viktor Orban, presidente de Hungría, en el que el mandatario llamaba a votar a Santiago Abascal y a todas las fuerzas que «defienden Europa».

El israelí Chikli

Amichai Chikli, ministro israelí de la Diáspora y lucha contra el antisemitismo, ha protagonizado una de las intervenciones más aplaudidas del domingo. «Cómo puede un ser humano tortura a una mujer delante de sus hijos y luego matarla, como ocurrió en Israel el 7 de octubre. Estas son las verdades del islamismo radical, en Palestina se les educa en el odio, en el adoctrinamiento», ha asegurado.

“Lamentablemente, Sánchez, cree que los palestinos tienen que ser gratificados por su masacre, y este es el momento de darles un estado. El Gobierno palestino no ha condenado el ataque de Hamás, muchos lo han apoyado, piensan que es una respuesta natural. Están en un estado de euforia, hay un estado de alegría inmensa en la Autoridad Palestina”, ha señalado Chikli.

“Hamás continúa reteniendo a jóvenes, una de ellas es una joven estudiante que fue secuestrada mientras trataba de huir, otra familia está cautiva… por favor, no olvidéis a estas personas. No olvidéis como empezó esta guerra. No tenemos otra opción más que pelear y ganar, por el bien de nuestros hijos», ha indicado.

En referencia al líder de Vox, le ha recordado su visita a la zona atacada por Hamás. «Santiago, hace unos meses viniste a Israel para mostrar tu solidaridad. Tú caminaste por esas casas destruidas, quemadas, viste a los niños que habían abandonado sus juguetes. Y a diferencia de otros, no fue por la foto. Tu buen corazón te llevó a alinearte con el estado de Israel. Muchas gracias por apoyar la verdad. En nombre de los ciudadanos de Israel y su Gobierno”.

“Esta guerra no tiene que ver con Gaza o Israel, es una batalla existencial de nuestra civilización contra el islam radical», ha concluido el ministro israelí.

Otras intervenciones

La inauguración y bienvenida corrió a cargo de José Antonio Ortega Lara, fundador de Vox, que incidió en la necesidad de “trabajar discretamente y con compromiso firme, porque siempre hemos dicho que somos un instrumento al servicio de los españoles y de España, porque de nepotistas, facinerosos, corruptos, golpistas, separatistas, terroristas y desleales ya está el panorama saturado. Somos y debemos seguir siendo diferentes”.

Tras Ortega Lara, el turno de palabra fue para Roger Severino, vicepresidente de la Heritage Foundation, la principal organización conservadora de Estados Unidos. Severino habló de la intención de la izquierda de “encarcelar” a Donald Trump por ser la oposición, así como del auge de la violencia y el antisemitismo, que “trata al pueblo más oprimido de la historia como opresores”.

A continuación han subido al escenario Matt Schlapp y Mercedes Schlapp, organizadores de la Conservative Political Action Conference (CPAC). “En Estados Unidos vamos a ganar, Donald Trump va a ser de nuevo nuestro presidente. Quedan meses, días, para que se levanten los americanos porque se les ha mentido, como aquí en España, donde os han dicho que vuestros hijos están mejor si les cría el gobierno”, ha asegurado el matrimonio, dos grandes figuras del movimiento conservador estadounidense. Han calificado de “vergüenza” que la izquierda “y Biden” hayan “abrazado a Hamás y no a Israel”.

Para André Ventura, diputado nacional en Portugal y presidente de Chega, las formaciones allí presentes “no somos de derecha radical por querer que a nuestros hijos los adoctrinen en escuelas y universidades, ni por decir a Europa que no podremos seguir teniendo esta entrada masiva de inmigrantes ilegales e islámicos en Europa”. “Quieren hacer cordones sanitarios a los únicos partidos que defienden la libertad y el futuro”, ha señalado Ventura. “Dicen que nunca gobernarán con nosotros, como dice el PP de Feijóo, pero nosotros no queremos gobernar para distribuir lugares a los amigos, queremos gobernar para cambiar nuestros países”. “¡Somos la última esperanza de la libertad!”, ha señalado Ventura parafraseando a Milei.