Milei participará en el ‘Europa VIVA 25’ que organizará Vox en el Palacio de Vistalegre

Javier Milei se une a la cumbre patriótica de Vox en Madrid. El presidente argentino participará en Europa VIVA 25, el evento masivo que Vox organizará el 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid, según ha podido confirmar OKDIARIO.

La cita reunirá a los principales líderes internacionales del movimiento ‘Patriotas por Europa’, consolidando la presencia de Milei en estos encuentros tras sus apariciones en VIVA 24 y VIVA 22.

Vox busca replicar el éxito del año pasado, cuando congregó a más de 30.000 personas, y demostrar su fuerza política de cara a los próximos procesos electorales.

Bajo el lema «Comienza la reconquista», el encuentro busca reunir a los principales líderes del movimiento patriótico europeo junto a ciudadanos y simpatizantes. La organización ha abierto el registro previo para el público general que desee asistir.

El sábado 13 se dedicará al debate ciudadano, con paneles sobre el futuro de Europa y la participación de ponentes internacionales de primer nivel. La presencia de Milei refuerza el carácter internacional del evento, que coincidirá estratégicamente con el inicio del nuevo periodo de sesiones del Congreso español tras el receso veraniego.