Ni Ucrania ni EEUU: España encuentra un yacimiento de tierras raras que cubriría el 33% de las necesidades de Europa

La extracción de tierras raras es un asunto clave en la actualidad debido a su importancia para la tecnología moderna y las energías renovables. Mientras EE. UU. y Ucrania negocian acuerdos económicos relacionados con estos minerales, en España se identificó recientemente un yacimiento con potencial significativo.

Ubicado en Ciudad Real, este depósito podría reducir la dependencia de la Unión Europea respecto a las importaciones. Sin embargo, su explotación plantea retos medioambientales y despertó un intenso debate. En este marco, la regulación minera y la oposición de grupos ecologistas son factores clave en la decisión sobre su viabilidad.

¿Dónde queda el yacimiento de tierras raras que cubriría las necesidades europeas?

En la comarca de Campo de Montiel, la empresa Quantum Minería identificó un importante yacimiento de monacita, un mineral rico en elementos como cerio, neodimio y lantano.

Se estima que su explotación podría generar una producción anual de 2.100 toneladas, volumen suficiente para cubrir el 33% de la demanda europea de estos materiales esenciales.

Según un informe de la Comisión Europea, el aprovechamiento de estos recursos podría reducir la dependencia de Europa de proveedores externos, como China, principal suministrador mundial. Además, se generaría un impacto económico significativo en la región mediante la creación de empleo y el desarrollo industrial.

Para quienes no conocen, el Campo de Montiel es una región histórica y natural de España, compuesta principalmente por localidades situadas en el sureste de la provincia de Ciudad Real, a las que se suma Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete, así como otros municipios de esta última provincia.

Los desafíos medioambientales y oposición local ante estas tierras raras

A pesar de las oportunidades económicas, la explotación del yacimiento en Ciudad Real enfrenta una fuerte oposición. La extracción y procesamiento de tierras raras pueden generar residuos tóxicos y afectar a los ecosistemas locales.

Impacto en el agua: se estima que la actividad minera requeriría entre 310.000 y 500.000 metros cúbicos de agua al año, una preocupación clave en una región con acuíferos sobreexplotados y sequías recurrentes.

Afectación a la biodiversidad: el proyecto se localiza en un área con dos Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y presencia del lince ibérico.

Oposición social: organizaciones como Ecologistas en Acción y la plataforma Sí a la Tierra Viva han manifestado su rechazo, logrando que el gobierno de Castilla-La Mancha detuviera el proyecto en 2017.

¿Qué dice la empresa Quantum Minería al respecto?

Ante las críticas, Quantum Minería volvió a presentar en 2024 una solicitud para investigar la viabilidad del yacimiento, alegando que la transición energética y la autonomía europea dependen de la explotación de estos minerales. La empresa asegura que su proceso de extracción es respetuoso con el medioambiente:

Se retiraría temporalmente la capa vegetal y se restauraría tras la explotación.

No se usarían productos químicos contaminantes en la separación de la monacita.

Se minimizaría el impacto en la agricultura local mediante explotaciones por sectores.

Según Quantum Minería, la producción de 2.100 toneladas de tierras raras permitiría fabricar hasta 350.000 coches eléctricos o 10.000 aerogeneradores, elementos clave para la descarbonización europea.

Frente a la reapertura del debate, y volviendo a los opositores, estos han propuesto alternativas, como la reactivación de minas abandonadas en España, donde podría haber cantidades significativas de tierras raras en escombreras.

Sin embargo, al día de hoy el interés estratégico de la Unión Europea por estos minerales sigue creciendo, lo que podría influir en futuras decisiones sobre el yacimiento de Ciudad Real. Mientras tanto, la tensión entre la explotación de recursos y la protección ambiental sigue marcando el debate en torno a las tierras raras en España.