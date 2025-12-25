Científicos resuelven un misterio oculto en las baterías: este es el fallo que acorta su vida útil y eleva el riesgo de incendio

Hay un fallo que acorta la vida útil de las baterías y eleva el riesgo de incendio, los científicos resuelven un misterio oculto. La realidad es que cada vez más dependemos de las baterías y de los elementos que van de la mano en estos días en los que cada detalle cuenta. Es importante estar preparados para conocer en primera persona lo que puede pasar cuando dependemos tanto de estos elementos que pueden cambiarlo todo.

Un misterio oculto en las baterías ha sido resuelto por los científicos

Este es el fallo que acorta la vida de las baterías

La vida de las baterías puede acortarse más de lo que nos imaginaríamos, de una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Este descubrimiento sobre la vida de las baterías podría cambiarlo todo por completo de una forma que quizás nos costará creer.

Según la revista especializada Schitechdaily: «Los científicos del Laboratorio Nacional de Argonne y la Escuela de Ingeniería Molecular de UChicago Pritzker (UChicago PME) han identificado la fuente de un problema de larga data en el rendimiento de la batería que se ha relacionado con la capacidad de desvanecimiento, la reducción de la vida útil y, en casos raros, los riesgos de seguridad como el incendio. Reportando sus hallazgos en Nature Nanotechnology, el equipo de investigación describe cómo las tensiones mecánicas extremadamente pequeñas pueden acumularse dentro de ciertos materiales de batería modernos, lo que eventualmente hace que se agrieten. El estudio también describe enfoques prácticos para reducir este daño en los diseños de baterías ampliamente utilizados para vehículos eléctricos y otras tecnologías avanzadas. «La electrificación de la sociedad necesita la contribución de todos», dijo uno de los autores correspondientes Khalil Amine, miembro distinguido de Argonne y profesor conjunto de UChicago, «Si la gente no confía en que las baterías sean seguras y duraderas, no elegirán usarlas». Se sabe que las baterías tradicionales de iones de litio que dependen de materiales policristalinos ricos en Ni (PC-NMC) en sus cátodos sufren de grietas. Para abordar esto, muchos investigadores cambiaron recientemente su atención a los óxidos en capas ricos en Ni de un solo cristal (SC-NMC). Sin embargo, estos materiales más nuevos no han entregado consistentemente las mejoras esperadas en durabilidad o rendimiento».

Siguiendo con la misma explicación: «El nuevo estudio, dirigido por la primera autora Jing Wang durante su trabajo de doctorado en UChicago PME a través del programa GRC y supervisado por el Laboratorio de Almacenamiento y Conversión de Energía de la profesora Shirley Meng junto con el equipo de Tecnología de Baterías Avanzadas de Amine, puntuó por qué. Los investigadores encontraron que las reglas de diseño desarrolladas para cátodos policristalinos se estaban aplicando a materiales de cristal único, a pesar de que los dos se comportan de manera diferente en condiciones de funcionamiento. A través del programa GRC y la Red de Transición Energética de UChicago, Wang pudo trabajar en estrecha colaboración con el Científico Nacional de Laboratorio y los socios de la Industria para proceder con los proyectos de ingeniería que cambiaron el mundo».