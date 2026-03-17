Los científicos lanzan la alerta por el eclipse del 12 de agosto en España: no es como te habían contado

El próximo 12 de agosto de 2026 cruzará el norte de España desde Galicia hasta Baleares un eclipse solar al atardecer. Es un fenómeno poco habitual que convertirá el final del día en noche cuando el Sol quede completamente oculto cerca del horizonte. Se trata también del primer eclipse total visible en la península desde 1912.

La franja de totalidad atravesará comunidades como Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En Galicia, zonas como la Torre de Hércules o las murallas romanas de Lugo ofrecerán imágenes simbólicas. En Asturias y Cantabria, la oscuridad durará entre uno y casi dos minutos, con escenarios únicos como la bahía de Santander o los Picos de Europa.

Cataluña, por ejemplo, lanzó la iniciativa Cataluña mira al cielo para preparar esta experiencia. Para ello estableció 26 puntos de observación en 20 municipios para garantizar que la gente disfrute del eclipse. El sur de Lleida y Tarragona verán la totalidad absoluta, mientras que el norte y el área metropolitana de Barcelona disfrutarán de un eclipse parcial cercano al 99%.

Eclipse histórico en España

Este eclipse será un evento histórico, donde los cielos del norte de España ofrecerán un espectáculo único para científicos, fotógrafos y amantes de la astronomía. Asimismo, la coincidencia del fenómeno con el atardecer hará que sea más espectacular, con colores cálidos tiñendo el cielo y reflejos sobre el mar y los ríos.

Se espera también que haya un impacto significativo en el turismo, ya que miles de aficionados y observadores se desplazarán para vivir en primera persona este eclipse. Se podrá ver desde entornos urbanos, monumentales y naturales, combinando patrimonio histórico, montañas, costas y llanuras, generando imágenes icónicas, y se recomienda usar gafas homologadas para no mirar al sol directamente cuando el eclipse sea total.

¿Cómo se produce un eclipse solar?

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, alineándose con precisión durante la fase de Luna nueva. Esto bloquea total o parcialmente la luz solar, proyectando la sombra de la Luna sobre una pequeña franja de la superficie terrestre, convirtiendo el día en noche momentáneamente.