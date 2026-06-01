¿Por qué Europa se está calentando más rápido que otros continentes?

Europa se está calentando a un ritmo acelerado, doblando al resto de continentes, habiendo aumentado 2,5 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales desde finales del siglo XIX. Esta nueva ola de calor que provoca el aumento de las temperaturas tiene varios causantes, como las corrientes de aire, el aire limpio y, sobre todo, la llamada cúpula de calor.

La cúpula que calienta Europa.

Un frente de alta presión procedente del norte de África atrapa el aire caliente sobre Europa en la atmósfera; es lo que se denomina cúpula de calor. Friederike Otto, profesora del Imperial College de Londres, declaró que la ola de calor había causado un aumento de las temperaturas; se consideraban elevadas incluso en verano, y que la ola presentaba características del cambio climático, aunque creía que aún era demasiado pronto para determinar si se debía al efecto invernadero por las emisiones de combustibles fósiles.

Friederike Otto, experta en climatología, es cofundadora de World Weather Attribution, una organización con sede en el Reino Unido que estudia las olas de calor en Europa desde 2003. Esta organización demuestra con datos que, debido al factor humano que provoca el cambio climático, los fenómenos meteorológicos son mucho más probables e intensos.

Otro perfil importante, como Florian Papenberger, director del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, declaró que Europa es el continente que se está calentando más rápidamente, y las consecuencias ya son graves.

El punto de localización del viejo continente también es clave para la aceleración del aumento de la temperatura, ya que está conectado con el Ártico, la única región del mundo que se está calentando aún más rápido. Según el programa Copérnico, cerca del Polo Norte, las temperaturas han aumentado una media de 3,3 grados Celsius desde los inicios de la industrialización. El efecto albedo (cuanto más clara es una superficie, menos se calienta) es parte de esta aceleración, debido a que el mar con menos hielo absorbe más la temperatura emitida por los rayos solares.

El aire limpio calienta el planeta

El informe europeo sobre el estado del clima en 2025 apunta que las estrictas medidas tomadas en la década de 1980 redujeron la contaminación atmosférica, pero a su vez son causa del incremento de las temperaturas. Los gases de escape de los coches y las chimeneas de las fábricas ayudaban indirectamente al enfriamiento del continente gracias a las diminutas partículas reflectantes de sulfato y nitrato.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina Meteorológica Británica recalcan la importancia de limitar el calentamiento global. Además, añaden que las temperaturas medias globales durante los próximos cinco años marcarán récords y pronostican que el año 2031 será el más caluroso hasta ahora.