El polo norte magnético se está moviendo y no estamos preparados: las consecuencias que pueden cambiarlo todo para siempre

El polo norte magnético sigue desplazándose a Siberia a un ritmo alarmante. El Modelo Magnético Mundial ha hecho una última actualización que apunta con más claridad al lado ruso del Ártico. Los mejores científicos del mundo están trabajando para darle una explicación a este proceso que podría tener consecuencias negativas en cuanto a la migración animal y el papel del polo como escudo protector ante la radiación solar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el polo norte magnético.

Antes que nada, en primer lugar, no hay que confundir el polo norte geográfico con el polo norte magnético, que no es un punto fijo y es al que apuntan todas las agujas de las brújulas que buscan alinearse con el campo magnético terrestre. Como definió en 1600 el médico y filósofo natural inglés William Gilbert, el polo norte magnético como el punto donde el campo magnético de la Tierra apunta verticalmente hacia abajo.

«El campo magnético de la Tierra es generado por un líquido conductor de electricidad que se encuentra en la zona interna del globo terrestre y que se mueve a través de las corrientes de convección entre los núcleos internos y externos del planeta», explica Aquae Fundación en un artículo en el que explica que «el polo norte magnético se desplaza a ritmo alarmante». Y es que a principios de siglo se encontraba en Canadá, a primeros del XXI en Groenlandia y, según las últimas informaciones de Modelo Magnético Mundial, se está desplazando a Siberia a un ritmo de 40 kilómetros por año.

¿A dónde va el polo norte magnético?

La última referencia proporcionada por esta página especializada sitúa el polo norte magnético en 85.762°N y 139.298°E. Esta posición confirma que marcha a una gran velocidad desde el Ártico de Canadá hacia el lado ruso del Ártico. Según explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), esto se explica por la dinámica del núcleo externo de la Tierra, donde el hierro y el níquel se desplazan y generan corrientes eléctricas que sostienen el magnetismo del planeta. Aun así, los mejores científicos del mundo se encuentran investigando el origen de un proceso que lógicamente puede traer cambios a nuestra forma de ver el mundo.

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Principalmente en lo que respecta a los sistemas de navegación, ya que es un punto invisible que guía a los aviones comerciales, barcos e incluso teléfonos móviles. Un movimiento de este punto a mayor escala requerirá la actualización de software y GPS para que los mapas no fallen por unos metros. Es decir, habría que proceder a una reinstalación de los sistemas de navegación, algo que no sucedería con la clásica brújula, que podría fallar, sólo a pequeña escala.

Otra de las consecuencias negativas podría tener que ver con la migración animal, ya que las aves, tortugas o ballenas utilizan este magnetismo para guiarse en su día a día. Esto podría llevar a desorientarlas durante un tiempo. Los mejores científicos del mundo se encuentran analizando en estos momentos si este movimiento constante del polo norte magnético puede hacer que los habitantes de la Tierra seamos más vulnerables a las radiaciones solares, algo que podría tener consecuencias fatales para los satélites o redes eléctricas.

De momento, y mientras los expertos siguen investigando, este movimiento del polo norte magnético no te afectará en el día a día. Los sistemas de GPS y del teléfono móvil se actualizarán automáticamente y la brújula manual perderá un pequeño equilibrio que no tendrá importancia. Al menos de momento.