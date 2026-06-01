El hallazgo en Venus que ha paralizado a la comunidad astronómica: una cueva volcánica que podría ser el primer refugio natural del planeta

Venus siempre ha mantenido oculta gran parte de su superficie. Sus espesas capas de nubes impiden obtener imágenes nítidas, por lo que durante décadas los científicos han dependido de observaciones por radar para explorar este planeta. Ahora, gracias al análisis de datos históricos, un equipo de investigadores ha revelado la posible existencia de un enorme tubo de lava vacío bajo la superficie venusiana, considerado probablemente la primera cueva volcánica identificada en el planeta.

Esta estructura estaría conectada a una depresión colapsada situada en el flanco occidental de Nyx Mons, un gigantesco volcán que se extiende a lo largo de aproximadamente 362 kilómetros de diámetro. El hallazgo fue posible gracias a los datos recopilados por la sonda Magellan de la NASA en la década de 1990. La tecnología radar permitió explorar cerca del 98 % del planeta, proporcionando a los científicos el primer mapa geológico global detallado de Venus.

La cueva hallada en Venus

Ahora, el trabajo liderado por Leonardo Carrer, Elena Diana y Lorenzo Bruzzone, de la Universidad de Trento, y financiado por la Agencia Espacial Italiana (ASI), ha confirmado la existencia una cavidad formada por antiguos ríos de lava.

Este tipo de formación surge cuando la superficie de un flujo volcánico se enfría y endurece, mientras la lava líquida sigue desplazándose por debajo. Con el tiempo, al vaciarse el material fundido, queda un túnel hueco en su interior. Aunque este proceso ya se había documentado en la Tierra, la Luna y Marte, es la primera vez que se obtienen evidencias tan sólidas de una estructura similar en Venus.

La investigación se centró en la zona volcánica de Nyx Mons, donde los datos de radar detectaron una depresión causada por el colapso de una parte de la superficie. A partir de esta estructura, los científicos utilizaron avanzadas técnicas de análisis y procesamiento de imágenes para estimar la forma y el tamaño del conducto oculto bajo el terreno.

Lorenzo Bruzzone, líder del estudio y director del Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Trento, destacó que este hallazgo aporta pruebas concretas a hipótesis que durante décadas habían permanecido sin confirmación directa. Los resultados sugieren la existencia de un enorme tubo de lava de cerca de un kilómetro de ancho, cubierto por una capa rocosa de al menos 150 metros de grosor y con una cavidad interna que podría superar los 375 metros de profundidad.

Esta formación es una de las cuevas volcánicas más grandes del Sistema Solar identificadas hasta la fecha. Aunque la evidencia actual se limita al área cercana a la abertura detectada, futuras misiones espaciales, como las de la Agencia Espacial Europea y la NASA, podrían ofrecer una visión mucho más detallada del subsuelo venusiano.

El Monte Nyx

El hallazgo tuvo lugar en la región de Nyx Mons, donde los científicos identificaron una estructura conocida como «claraboya», una abertura en la superficie que habría sido causada por el colapso parcial del techo de una cueva volcánica. Según explicaron los investigadores, este tipo de depresiones constituye a menudo la única evidencia visible de los tubos de lava, ya que estas formaciones se desarrollan bajo tierra y pueden permanecer ocultas durante millones de años.

Lorenzo Bruzzone, responsable de la investigación y director del Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Trento, destacó que «nuestro conocimiento de Venus sigue siendo limitado, y nunca habíamos podido observar directamente procesos que ocurren bajo su superficie. Identificar una cavidad volcánica es un paso clave para comprender mejor la evolución del planeta».

El tubo de lava

Un tubo de lava es una cavidad natural que surge cuando la capa exterior de un flujo de lava se enfría y se solidifica, mientras que el material fundido continúa desplazándose por debajo de esa superficie endurecida. Cuando la actividad volcánica disminuye y la lava deja de circular, el interior puede quedar vacío, formando un largo túnel subterráneo.

En nuestro planeta, este tipo de estructuras puede recorrerse en diversas regiones volcánicas, especialmente en islas de origen volcánico. Sin embargo, las condiciones geológicas de Venus podrían permitir la formación de conductos mucho más grandes que los observados en la Tierra.

Los científicos consideran que la estructura recién detectada podría ser un piroducto, nombre que reciben los canales subterráneos creados por antiguos flujos de lava. Más allá de su impresionante tamaño, este sistema podría proporcionar información valiosa sobre la actividad volcánica del planeta y ayudar a comprender cómo el calor interno y la lava moldearon la superficie venusiana a lo largo de millones de años.

Hasta ahora, la presencia de tubos de lava en Venus era una hipótesis respaldada por indicios geológicos, pero carecía de pruebas directas debido a las limitaciones tecnológicas. La noticia cobra especial relevancia porque coincide con una nueva etapa en la exploración de Venus. En los próximos años, las misiones EnVision, impulsada por la Agencia Espacial Europea, y VERITAS, desarrollada por la NASA, estudiarán el planeta con instrumentos de radar mucho más avanzados.