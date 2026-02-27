Eclipse lunar en marzo 2026: guía completa y visibilidad en España

Hay que saber que marzo de 2026 viene con doble plan astronómico: luna llena… y además eclipse lunar. Y no, no hace falta que seas astrónomo ni que tengas un telescopio carísimo para disfrutarlo. El eclipse lunar va a tener lugar el 3 de marzo de 2026, el mismo día de la luna llena.

Primero: ¿qué es realmente un eclipse lunar?

Un eclipse lunar pasa cuando la Tierra se coloca justo entre el Sol y la Luna. Es decir, nuestro planeta proyecta su sombra sobre la Luna. No hay magia, ni fenómenos raros, ni energías extrañas: es pura geometría celeste funcionando como un reloj.

En este caso concreto, el eclipse de marzo de 2026 será penumbral. Eso significa que la Luna no quedará “mordida” ni se pondrá roja intensa. Lo que ocurrirá es algo más sutil: parte de su brillo disminuirá ligeramente.

Fecha y horarios en España

Apunta bien: martes 3 de marzo de 2026.

Estos son los momentos clave en hora peninsular:

Inicio del eclipse penumbral: alrededor de las 15:50

Momento máximo: sobre las 17:39

Final del eclipse: en torno a las 19:28

En Canarias, como siempre, una hora menos.

Ahora bien, aquí viene el detalle importante: el inicio ocurre cuando todavía es de día en España. Eso significa que no podrás verlo desde el primer minuto. Lo interesante será la parte final, cuando el Sol ya esté bajando y la Luna empiece a hacerse visible en el horizonte este.

Es decir: toca mirar al cielo justo al atardecer.

¿Se verá bien o apenas se nota?

En un eclipse penumbral, la sombra de la Tierra es suave. La Luna no se cubre por completo, simplemente pierde algo de brillo en una zona concreta. Es un cambio que se aprecia mejor si comparas cómo estaba al principio con cómo se ve en el momento máximo.

Si el cielo está despejado, podrás notar que una parte del disco lunar parece un poco más apagada. Es un efecto elegante, discreto, casi minimalista.

¿Desde dónde se verá en España?

Desde prácticamente cualquier punto del país, siempre que el cielo esté despejado. Península, Baleares y Canarias podrán verlo en su fase final. Lo único que cambia ligeramente es la hora exacta a la que la Luna asoma por el horizonte.

Consejo importante: busca un lugar con horizonte despejado hacia el este. Si vives en ciudad y tienes edificios delante, quizá te convenga subir a una zona alta o acercarte a un parque amplio.

En la costa suele ser especialmente bonito porque la Luna sale sobre el mar, y eso siempre suma puntos visuales.

¿Necesito algo especial para verlo?

No. Y esto es lo bueno de los eclipses lunares: no necesitas gafas especiales ni protección ocular. No es como un eclipse solar. Puedes mirarlo directamente sin ningún riesgo.

A simple vista es suficiente, con prismáticos, mejor.

Si quieres hacer fotos

La Luna engaña mucho a las cámaras. Parece enorme cuando la miras y luego en la foto sale como un punto brillante sin detalles.

Algunos consejos sencillos:

Usa trípode o apoya el móvil.

Baja un poco la exposición para que no salga “quemada”.

Haz fotos antes y durante el máximo para comparar.

En eclipses penumbrales el truco está en capturar la diferencia de brillo. Si haces varias fotos durante el proceso, notarás el cambio cuando las mires juntas.

¿Tiene efectos en la Tierra?

Sí, pero no por ser eclipse, sino por coincidir con luna llena.

Durante esos días habrá mareas vivas, lo que significa que la diferencia entre marea alta y baja será más marcada. Si estás cerca del mar, puede notarse más movimiento.

Más allá de eso, no hay consecuencias raras. La Luna no afecta al comportamiento humano ni cambia nada en tu rutina diaria.

¿Por qué no se vuelve roja esta vez?

La famosa “Luna de sangre” ocurre cuando el eclipse es total y la Luna entra completamente en la sombra más oscura de la Tierra. Entonces, la luz solar filtrada por la atmósfera la tiñe de tonos rojizos.

Aquí no pasará eso porque la Luna solo entrará en la parte más suave de la sombra, llamada penumbra. Por eso el efecto será más discreto. No porque vaya a ser el evento astronómico del siglo. Sino porque es uno de esos momentos que nos recuerdan que vivimos en un sistema en movimiento constante.

A modo de conclusión

A veces no hace falta que algo sea espectacular para que sea interesante. Este eclipse será más bien sutil, pero ahí está la gracia: observar algo que cambia lentamente, casi sin darte cuenta, en un mundo donde todo suele ir demasiado rápido.

Así que ya sabes. Marca la fecha. Mira hacia el este cuando el Sol empiece a caer. Y disfruta del pequeño espectáculo que nos regala el cielo sin pedir nada a cambio.

