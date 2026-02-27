Alerta mundial: los expertos avisan de que el colapso de las corrientes atlánticas es inminente

Los expertos han advertido de un posible colapso de las corrientes atlánticas con un impacto que podría sentirse en un plazo muy corto. El horizonte se vuelve más incierto y obliga a mirar de frente escenarios que hasta hace poco parecían lejanos. Conviene seguir de cerca estas señales: lo que está en juego no es un detalle menor, sino el equilibrio que sostiene buena parte del clima tal y como lo conocemos.

Lejos de las previsiones más optimistas, el panorama apunta a cambios que pueden alterar nuestras rutinas y la forma en que entendemos el tiempo. La ciencia trata de despejar incógnitas que ganan peso a medida que se acumulan indicios, y todo sugiere que entramos en una etapa de mayor inestabilidad. El clima está cambiando y lo hace acompañado de fenómenos que los especialistas analizan con atención.

Por eso, el debate ya no es si habrá consecuencias, sino cómo y con qué intensidad podrían manifestarse. Los expertos mantienen el foco en estas dinámicas del Atlántico, porque de su evolución dependen efectos en cadena difíciles de ignorar. Tener claro lo que se investiga —y lo que aún no se sabe— será clave para entender lo que puede venir.

Se activa una nueva alerta mundial

Se ha activado una nueva alerta mundial que vuelve a poner el foco en la evolución del clima. En un contexto cada vez más cambiante, conviene prestar atención a los indicadores que están siguiendo los especialistas y a las señales que, poco a poco, se van acumulando.

Los expertos en climatología analizan con detalle un escenario que empieza a perfilarse como una realidad difícil de ignorar. El futuro inmediato estará marcado por cómo evolucionen estos factores, por lo que será importante seguir de cerca los avisos y las conclusiones que se vayan publicando.

Los científicos subrayan que el cambio climático actual presenta matices que no pueden pasarse por alto y que tendrán consecuencias. Hablan de un giro relevante que puede notarse de forma directa, con efectos que se irán haciendo visibles a medida que avance esta tendencia.

En este marco, un informe reciente ha elevado la preocupación por lo que podría venir. Sus conclusiones dibujan una previsión exigente y abren la puerta a un escenario poco tranquilizador, con variables que, si se confirman, pueden modificar de manera profunda la situación en los próximos años.

Avisan del colapso de las corrientes del Atlántico

La previsión sobre lo que nos espera puede ser preocupante. Desde el canal de El Tiempo nos dan algunas pistas sobre lo que está por llegar. Teniendo en cuenta algunas situaciones que son las que marcarán estos días que tenemos por delante.

Tal y como advierten: «La AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation, por sus siglas en inglés) es un sistema de corrientes marinas, tanto profundas como superficiales. Se encarga de distribuir oxígeno, nutrientes y calor por los océanos. En el caso del Atlántico norte, transporta calor hacia el polo. Su funcionamiento es el siguiente: las aguas más cálidas se desplazan hacia el norte y al enfriarse por evaporación e intercambio de calor, incrementa su densidad al concentrar más sales. Esto hace que dicha corriente se hunda, convirtiéndose en una corriente profunda que transporta agua fría hacia el sur por el Atlántico occidental. Así pues, la corriente es uno de los factores clave que determina el clima en Europa. Su existencia, transportando aguas cálidas hacia el norte, favorece un clima más templado y húmedo en la mayor parte de Europa».

Siguiendo con la misma explicación: «La mayor parte de la comunidad científica habla de que a medida que se incrementa el calentamiento global, la probabilidad de que la AMOC se debilite es mayor y en algún momento llegue a colapsar. En el estudio más reciente, los investigadores apuntaban a que había un 90% de probabilidad de que la AMOC colapsara de aquí a 2100. El motivo de este posible colapso se encontraría en el incremento de la aportación de aguas dulces (del hielo derretido) en latitudes septentrionales del Atlántico. Si la AMOC colapsara, las consecuencias no serían inmediatas ni generalizadas. Su mayor efecto se focalizaría, probablemente, sobre Europa. Aquí, de acuerdo a las simulaciones, las temperaturas medias descenderían mucho, a la vez que las precipitaciones se reducirían».

El problema puede llegar en unos pocos años: «El investigador alemán que en los últimos días ha traído de nuevo al foco este tema, ha expuesto en un grupo de trabajo de expertos, que entre el 35 y el 45% de los modelos de alta calidad que científicos y meteorólogos utilizan para pronosticar el comportamiento del clima, dicen que la AMOC podría colapsar en la década de 2030».