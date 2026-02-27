Ses Salines impulsa por primera vez un curso de monitor de ocio y tiempo libre para jóvenes

El Ayuntamiento de Ses Salines, a través del área de Juventud que dirige la regidora Patricia Mesquida, pone en marcha por primera vez en el municipio un curso oficial de monitor/a de ocio y tiempo libre, una formación muy demandada que permitirá a los jóvenes de Ses Salines y de la Colònia de Sant Jordi obtener una titulación reconocida sin necesidad de desplazarse fuera del término municipal.

El curso se llevará a cabo en las Escoles Velles de Ses Salines durante el mes de abril, está subvencionado por el Ayuntamiento y será gratuito para residentes en el municipio. El objetivo del consistorio saliner, según explica en un comunicado, es facilitar el acceso a la formación y fomentar nuevas oportunidades laborales y de implicación social entre la juventud local.

La formación incluye horas presenciales, contenido en línea y prácticas, y el título será expedido por el Servicio Insular de Juventud.

La regidora de Juventud, Patricia Mesquida, ha destacado la importancia de esta iniciativa: «Era una demanda que muchos jóvenes nos habían trasladado y que hasta ahora no se había podido hacer en el municipio. Con este curso queremos dar oportunidades reales, facilitar la formación y apostar por que nuestros jóvenes puedan crecer personalmente y profesionalmente sin tener que salir del pueblo».

También ha destacado que la iniciativa se enmarca dentro de la línea de trabajo municipal para reforzar las políticas de juventud y crear recursos que tengan impacto directo en el futuro de los jóvenes de Ses Salines.

Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha puesto en valor la apuesta municipal, al asegurar que «la juventud es una prioridad para este equipo de gobierno. Poner en marcha por primera vez este curso en el municipio significa generar oportunidades, formación y futuro. Queremos que los jóvenes tengan herramientas para desarrollarse, trabajar y también implicarse en la vida social del pueblo».

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web y el curso se desarrollará en colaboración con entidades especializadas en formación de tiempo libre.

Con esta acción, el Ayuntamiento sigue impulsando políticas de juventud orientadas a la formación, la ocupación y la participación, consolidando el municipio como un espacio de oportunidades para los jóvenes de Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi.