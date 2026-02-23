El Ayuntamiento de Ses Salines inicia las gestiones con el Govern para implantar la ESO en el municipio

El Ayuntamiento de Ses Salines ha iniciado gestiones con la Consellería de Educación del Govern balear que lidera Marga Prohens (PP) con el objetivo de planificar la futura construcción de las infraestructuras necesarias para poder impartir la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el municipio, una demanda histórica de muchas familias de Ses Salines y de la Colonia de Sant Jordi.

Durante esta legislatura, el consistorio ha mantenido reuniones e iniciativas de coordinación tanto con otras administraciones como con las AMIPAS y los equipos directivos de los CEIP de Ses Salines y de la Colonia de Sant Jordi, para analizar la viabilidad del proyecto y empezar a trabajar conjuntamente con la Consellería para avanzar en su planificación.

A pesar de que actualmente las ratios de alumnado todavía no cumplen los requisitos necesarios para la construcción inmediata de un nuevo centro, desde el Ayuntamiento se quiere hacer un trabajo de previsión y de futuro, teniendo en cuenta que la población escolar del municipio crece año tras año.

Las estimaciones apuntan que en un plazo aproximado de cinco años se podrían reunir las condiciones necesarias para hacer realidad esta infraestructura.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha explicado que «no podemos esperar a tener las ratios para pedir la infraestructura, porque después llegaríamos cinco años tarde. El que volamos es avanzar trabajo, planificar y colaborar con la Consellería para estar preparados cuando llegue el momento».

En este sentido, el Consistorio defiende que la implantación de la ESO en el municipio supondría un beneficio importante para las familias, evitando desplazamientos diarios fuera del término municipal y facilitando la conciliación, además de reforzar el arraigo de los jóvenes a su entorno.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación y con el futuro de los niños de Ses Salines y la Colonia de Sant Jordi, apostando por una planificación responsable que permita anticipar necesidades y garantizar unos servicios educativos adecuados al crecimiento del municipio.