Aviso por polen en la Comunidad de Madrid: éstas son las zonas con los niveles más altos y los expertos alertan

La Comunidad de Madrid está atravesando un episodio especialmente complicado para las personas alérgicas debido a la elevada presencia de polen de cupresáceas, según los últimos datos de la Red Palinológica de la Comunidad de Madrid (Palinocam). Los niveles más elevados se concentran en las horas centrales del día, aunque varían según la zona. En municipios como Alcalá de Henares se han registrado concentraciones especialmente elevadas en los últimos días.

Otros puntos de la región, como Alcobendas, Getafe, Las Rozas o Coslada, presentan niveles intermedios que pueden fluctuar en función de las condiciones meteorológicas. En el caso de Aranjuez y Collado Villalba, los datos muestran una evolución más variable. «Los niveles de polen de este tipo polínico presentan importantes fluctuaciones diarias por su gran dependencia de las condiciones meteorológicas. Los niveles de riesgo se incrementan durante las horas centrales del día, aunque pueden disminuir durante los periodos de bajas temperaturas y durante episodios de precipitación», alerta la Comunidad de Madrid.

Alerta por los niveles de polen en la Comunidad de Madrid

El polen es un polvo fino formado por una gran cantidad de partículas, es decir, por el conjunto de granos diminutos contenido en las anteras de las flores. El polen tiene un papel esencial en la reproducción de las plantas con flores, cuando estas florecen el polen está presente en el aire que respiramos y puede desencadenar reacciones alérgicas en personas sensibles, como rinitis, conjuntivitis y, en los casos más graves, crisis de asma.

Entre los principales consejos para aliviar la alergia en periodos de niveles elevados de polen se recomienda evitar el contacto directo con las plantas productoras del polen en Madrid. Asimismo, es fundamental mantener bien limpias las manos y la cara, lavando la nariz y los ojos frecuentemente con agua fresca, para reducir la presencia de partículas en las mucosas.

También se aconseja seguir la medicación según lo indicado por el médico. Los medicamentos antihistamínicos pueden producir somnolencia y disminuir la atención, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de conducir y de realizar actividades que requieran concentración. Por ello, es importante extremar la precaución en estos casos.

Se recomienda viajar en coche con las ventanillas cerradas y, si es posible, evitar desplazamientos en moto o bicicleta. En el exterior, conviene evitar el contacto del polen con la boca, la nariz y los ojos, utilizando gafas de sol y mascarillas como medida de protección adicional.

En el domicilio, es aconsejable utilizar el aspirador y bayetas húmedas para limpiar el polvo y dormir con las ventanas cerradas. Además, se recomienda emplear filtros de polen en el aire acondicionado de viviendas y vehículos, siempre que sea posible, para reducir la entrada de partículas en el interior.

Se debe tener en cuenta que las concentraciones de polen en el aire aumentan en días de tormenta con alto contenido eléctrico y con vientos fuertes, ya que el polen se moviliza y vuelve a suspenderse en el aire. Por ello, en esas situaciones la exposición puede ser mayor.

Datos

En el conjunto de la red, la media semanal refleja 4 granos/m³ de gramíneas, 51 de fresno y 407 de cupresáceas, lo que da un total medio de 588 granos/m³. Asimismo, el valor máximo registrado alcanza 1.157 granos/m³, mientras que el mínimo se sitúa en 137 granos/m³, lo que demuestra una notable variabilidad en función del día y del tipo de polen, con predominio claro de las cupresáceas.

Por municipios de la Comunidad de Madrid, los niveles de polen muestran diferencias significativas. En Alcalá de Henares, los valores son especialmente elevados, con totales que superan los 3.000 granos/m³ en varios días, principalmente debido a las cupresáceas, lo que la convierte en una de las zonas con mayor carga polínica. En Alcobendas, aunque las cifras son más moderadas, también se observan incrementos importantes, especialmente en fresno y cupresáceas, con un máximo total de 875 granos/m³. En Aranjuez, los datos fluctúan a lo largo de la semana y alcanzan un pico de 1.073 granos/m³, destacando nuevamente el peso de las cupresáceas.

En Collado Villalba, los niveles son más variables, con episodios puntuales de aumento en fresno, aunque los totales se mantienen en un rango intermedio. Por su parte, Coslada presenta un incremento progresivo que culmina en 1.137 granos/m³, mientras que Getafe registra uno de los valores más altos, llegando a 1.600 granos/m³, impulsado por un fuerte repunte de cupresáceas. En Las Rozas, las cifras son más contenidas, con un máximo de 574 granos/m³.

En el caso de Madrid-Arganzuela, los niveles son elevados, con un total máximo de 2.020 granos/m³, y un predominio claro de cupresáceas. Asimismo, Madrid-Barrio Salamanca presenta valores intermedios, con un máximo de 715 granos/m³, mientras que Madrid-Ciudad Universitaria destaca por concentraciones muy altas, alcanzando 1.887 granos/m³, especialmente en los días con mayor presencia de cupresáceas.

«Los niveles de polen de este tipo polínico presentan importantes fluctuaciones diarias por su gran dependencia de las condiciones meteorológicas. Los niveles de riesgo se incrementan durante las horas centrales del día, aunque pueden disminuir durante los periodos de bajas temperaturas y durante episodios de precipitación», explica la Comunidad de Madrid.