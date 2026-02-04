Los astrónomos ponen fecha al día que el Sol desaparecerá y todo serán sombras

Las sombras están a punto de llegar, los astrónomos ponen fecha al día que el Sol desaparecerá en España. La realidad siempre supera a la ficción y en estos días, estamos a punto de vivir una serie de acontecimientos que pueden ser claves y acabarán marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Es hora de poner en práctica determinados elementos que pueden llegar a toda velocidad y acabarán marcando una diferencia importante. La magia está en todas partes y en especial en estos momentos en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Es momento de empezar a pensar en una serie de cambios destacados que pueden convertirse en una dura realidad. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, será el que nos marcará un antes y un después. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos últimos días.

La fecha al día de los astrónomos

Todo el mundo está viendo llegar una serie de cambios importantes que, sin duda alguna, deberemos empezar a cuidar, de una manera que nos costará creer. Esta magia de un cielo estrellado, puede acabar siendo la antesala de algo más, de una situación en la que tendremos que ver llegar determinados cambios.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar gestionando algunos elementos que serán esenciales. España se ha convertido en el ojo del huracán, ante una serie de peculiaridades que pueden llegar en cualquier momento y eso es esencial.

Un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales. Es hora de poner en práctica algunos detalles que llegan sin avisar y que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Los astrónomos tienen algunas pequeñas peculiaridades que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. Este año 2026 hemos entrado en un periodo de eclipses excepcional, en el que tendremos que ver llegar a las sombras a toda velocidad.

Esta es la fecha en el sol desaparecerá y dará paso a las sombras

Será mejor que nos empecemos a preparar para algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañar en estos días en los que las sombras cubrirán de gloría un punto del país, ante el cual, tocará prepararnos. Hay una fecha en el calendario que no podemos dejar escapar.

Tal y como nos explican desde el Instituto Geográfico Nacional: «Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país. Para realizar una observación segura del eclipse consultar la página de precauciones. En la imagen anterior se puede ver el recorrido de la franja en la que será visible el eclipse total, junto con las duraciones de la totalidad. Además, se indica el porcentaje de oscurecimiento en las zonas en las que el eclipse será visible sólo como parcial. En la pestaña “Desde las capitales de provincia” se puede consultar la evolución del eclipse en cada una de ellas, tanto en los casos en los que se alcanza la totalidad como en los casos de eclipse parcial. Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del año siguiente, que completará la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053. El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media)».

Siguiendo con la misma explicación: «La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y València. El máximo del eclipse se producirá a las 19h 46m (hora oficial en península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos. En la siguiente animación se puede ver el recorrido completo del eclipse. Los tiempos corresponden a la hora oficial peninsular. En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19h 31m, tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m , unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados. En Burgos el eclipse comenzará a las 19h 33m, tendrá su máximo a las 20h 29m y la puesta de Sol se producirá a las 21h 20m, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración