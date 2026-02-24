Está a punto de llegar y no estamos preparados: lo que debes saber sobre el eclipse que afecta a España en 2026

El próximo 12 de agosto de 2026, España será testigo de un eclipse total de Sol, uno de los fenómenos astronómicos más importantes del siglo XXI. Durante los minutos de totalidad, al día se convertirá en noche durante varios minutos en Baleares, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y zonas del norte de Castilla y León. En el resto del país, el eclipse será parcial, y, por ende, la luz solar no desaparecerá por completo.

Tal es la magnitud del evento que la Comisión Nacional de Astronomía ha creado el grupo de trabajo denominado «Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses» con el objetivo de «fomentar y coordinar las actividades divulgativas relacionadas con los eclipses solares centrales que atravesarán el territorio de España en los años 2026, 2027 y 2028».

Eclipse total de Sol en 2026 en España

«Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país», explica el Instituto Geográfico Nacional.

Cabe señalar que el último eclipse solar total visible desde España ocurrió el 30 de agosto de 1905, hace más de un siglo.

Ciudades

En La Coruña, el eclipse parcial comenzará a las 19:30:52, la totalidad se iniciará a las 20:27:37 y finalizará a las 20:28:51, con una duración de 1 minuto y 14 segundos; el eclipse parcial terminará a las 21:21:55.

En Oviedo, el parcial empezará a las 19:31:15, la totalidad a las 20:27:00 y concluirá a las 20:28:48, con una duración de 1 minuto y 48 segundos; el fenómeno parcial finalizará a las 21:21:00. En Santander, el inicio parcial será a las 19:31:17, la totalidad a las 20:26:51 y terminará a las 20:27:55, con una duración de 1 minuto y 4 segundos; el eclipse coincidirá con el ocaso y el parcial concluirá a las 21:20.

En Lugo, el eclipse parcial comenzará a las 19:31:39, la totalidad a las 20:28:03 y finalizará a las 20:29:25, con una duración de 1 minuto y 22 segundos; el parcial terminará a las 21:22:10. En Bilbao, el parcial iniciará a las 19:31:43, la totalidad a las 20:27:17 y concluirá a las 20:27:49, con una duración de 32 segundos; el parcial finalizará a las 21:19.

En Vitoria, el eclipse parcial comenzará a las 19:32:27, la totalidad a las 20:27:37 y terminará a las 20:28:42, con una duración de 1 minuto y 5 segundos; el parcial concluirá a las 21:17. En León, el parcial iniciará a las 19:32:39, la totalidad a las 20:28:15 y finalizará a las 20:29:59, con una duración de 1 minuto y 44 segundos; el parcial terminará a las 21:22:02.

En Logroño, el eclipse parcial comenzará a las 19:33:08, la totalidad a las 20:28:03 y concluirá a las 20:29:24, con una duración de 1 minuto y 21 segundos; el fenómeno parcial finalizará a las 21:15. En Burgos, el parcial iniciará a las 19:33:17, la totalidad a las 20:28:19 y terminará a las 20:30:04, con una duración de 1 minuto y 45 segundos; el parcial concluirá a las 21:20.

En Zamora, el eclipse parcial comenzará a las 19:34:35, la totalidad a las 20:30:50 y finalizará a las 20:31:04, con una duración de 14 segundos; el parcial terminará a las 21:23. En Zaragoza, el parcial iniciará a las 19:34:36, la totalidad a las 20:28:57 y concluirá a las 20:30:22, con una duración de 1 minuto y 25 segundos; el fenómeno parcial finalizará a las 21:08.

En Castellón de la Plana, el eclipse parcial comenzará a las 19:37:26, la totalidad a las 20:31:14 y terminará a las 20:32:48, con una duración de 1 minuto y 34 segundos; el parcial concluirá a las 21:01. Finalmente, en Palma de Mallorca, el parcial iniciará a las 19:37:59, la totalidad a las 20:31:00 y finalizará a las 20:32:36, con una duración de 1 minuto y 36 segundos; el eclipse parcial terminará a las 20:49.

Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional (IGN) y presidente de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses, explica lo siguiente: «Hay muchas razones que hacen de este eclipse un fenómeno inusual. En primer lugar, a nivel planetario, la franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, y cruzará el océano Atlántico antes de adentrarse en la península Ibérica para terminar en Baleares. Es decir, salvo una pequeña zona de Islandia (que incluye Reikiavik), España es la única zona habitada del planeta para observar el eclipse total».

Y añade: «Desde nuestro país el eclipse se verá en sus últimas fases, tendrá su máximo en torno a las 20:30 horas, con el Sol ya muy bajo sobre el horizonte, lo que proporcionará unas oportunidades magníficas para realizar fotografías que combinen el fenómeno astronómico con elementos del paisaje. Serán imágenes icónicas que circularán por todo el mundo y que perdurarán».