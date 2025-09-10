Koldo se reunió con la chavista Delcy durante «dos horas y media» en su despacho oficial de Caracas

Sí, Koldo García se reunió con la vicepresidenta chavista de Venezuela Delcy Rodríguez durante «dos horas y media» en su despacho oficial de la ciudad de Caracas.

El encuentro se produjo en octubre de 2021. Koldo llevaba fuera del ministerio casi tres meses y viajó en un vuelo comercial a la capital de Venezuela haciendo escala en Turquía. Se hospedó en un hotel de cinco estrellas.

Delcy Rodríguez, consciente de los buenos contactos que Koldo había tenido dentro del PSOE, aceptó reunirse con él y le citó en su lugar de trabajo. La reunión fue extensa y Koldo habló con Delcy de diversos temas sobre empresas españolas.

Koldo García se reunió una sola vez con Delcy Rodríguez. No acudió a una segunda cita con el empresario Manel Salles, que desmiente categóricamente a OKDIARIO que se haya reunido con Delcy en Caracas junto a Koldo. No hay ningún registro en su pasaporte de que Manel viajara a Caracas en 2022.

Se conocieron en el ‘Delcygate’

Delcy y Koldo se conocieron año y medio antes de su encuentro en Caracas. Ambos se vieron por primera vez la noche del 20 de febrero de 2020, día del escándalo del Delcygate.

La vicepresidenta venezolana fue invitada a España por mediación de Víctor de Aldama, que consiguió una carta de invitación firmada por José Luis Ábalos para invitarla al país. Aldama tenía influencia internacional en países como Venezuela, México y Georgia, donde conocía a algunas autoridades.

Aldama había diseñado una agenda para esos días para que se reuniera con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. También había alquilado una casa de lujo para su estancia.

Pedro Sánchez autorizó la visita de la que le informó el propio Ábalos. «Bien», le respondió el presidente del Gobierno cuando el entonces ministro le avisaba de que venía en avión privado a Madrid.

Pero el viaje se truncó. Delcy estaba volando hacia Madrid cuando saltaron las alarmas de que las sanciones de la Unión Europea le impedían pisar suelo español. Fue entonces cuando desde el Ejecutivo avisaron a Ábalos de que debía atajar su llegada y solucionar una posible futura crisis diplomática.

A raíz de estas indicaciones, Koldo, Aldama y Ábalos accedieron con un coche a pie de pista en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y esperaron la llegada del avión de Delcy.

La vicepresidenta venezolana insistió en bajar, en que la diesen un hotel para pasar la noche y se enfadó ante la negativa de poder hacerlo. No obstante, Delcy pisó suelo español y bajó de su avión para esperar en la sala de autoridades a un avión de vuelta. Algunos policías y guardias civiles del aeropuerto presenciaron el espectáculo.

Horas después, un vuelo comercial de la aerolínea Qatar Airways partía de nuevo a Caracas. Fue el propio Koldo el que acompañó a Delcy a la puerta de embarque de este vuelo que la llevaría de vuelta a su país.

Delcy y Koldo se mensajeaban

Koldo mantuvo el contacto con Delcy los meses posteriores al encuentro hasta que fue a visitarla a Caracas. La vicepresidenta venezolana y el que fuera asesor de Ábalos hablaban a través de aplicaciones de mensajería cifrada.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto mensajes entre ellos para citarse. La primera conversación comenzó cuando Koldo García contactó el 3 de octubre de 2021 a las 22:00 horas, escribiendo: «Muy buenas vicepresidenta perdón que la moleste soy Koldo». Rodríguez respondió de inmediato con un escueto: «Hola K».

Un minuto después, Koldo le propuso: «Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir». A las 22:02 horas, la vicepresidenta venezolana respondió «Bien K», momento en que el ex asesor Ábalos aclaró: «Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! perdón el error!!!».

Diez minutos más tarde, Rodríguez le comunicó a Koldo que se encontraba en un evento y le envió una fotografía. García le agradeció el gesto y añadió: «Yo espero todo lo que usted me diga». La número dos del régimen de Nicolás Maduro concluyó la conversación con un mensaje que decía: «Perfecto».

El segundo intercambio registrado tuvo lugar el 5 de octubre de 2021, cuando Koldo García mostró su disponibilidad para conversar con Rodríguez. «Muy buenas perdone que la moleste la puedo llamar son dos minutos», escribió a las 15:44 horas.

Tres minutos después, el ex asesor informó a la vicepresidenta venezolana que la contactaría «por otro medio». El mensaje final documentado por la UCO data de las 16:19 horas, en el que Koldo García simplemente avisó: «Le escribo desde otro sitio». Tras ello se vieron en persona.

Negocios del PSOE en Venezuela

El régimen dictatorial bolivariano no deja operar en su economía intervencionista a operadores externos sin que el Gobierno de Maduro dé el visto bueno.

Otros socialistas también han hecho negocio en Venezuela y también mantienen relaciones con los líderes chavistas. El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero hace de intermediador en Venezuela e incluso ha llegado a montarse en un avión con Víctor de Aldama desde Caracas que acabó haciendo una parada en República Dominicana.

Aldama también ha tratado de hacer negocios en Venezuela, como se prueba en un contrato de compraventa de oro de 68 millones de euros que se habría adquirido al Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela. Los mensajes incautados por la UCO desvelan que Aldama y Delcy prepararon la entrega en 2019.