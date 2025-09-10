Encuentro Delcy-Koldo en Caracas: la madre de todas las tramas

Los whatsapps intervenidos por la UCO revelan que Koldo García contactó con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en dos ocasiones a principios de octubre de 2021 para concretar un encuentro. «Cuando usted puede la llamo por otro medio y decirle que gracias estaré allí el jueves para cuando usted me pueda recibir», le anunció el asesor ministerial hoy imputado por pertenencia a una organización criminal.

La fecha del encuentro es significativa, porque en ese momento José Luis Ábalos ya había sido destituido como ministro de Transportes hacía cuatro meses. Pues bien, OKDIARIO ha podido confirmar de fuentes fidedignas que ese encuentro se produjo. Esto es, que la petición del asesor ministerial de mantener un encuentro con la número 2 del régimen venezolano no cayó en saco roto.

Koldo García ya conocía a Delcy Rodríguez, pues fue el encargado de organizar el viaje clandestino de la dignataria venezolana a España, una visita con pleno conocimiento del Gobierno de Sánchez pese a la prohibición de pisar suelo europeo que pesaba sobre ella.

Los mensajes hallados por la UCO se enmarcan dentro del sumario de la trama de Hidrocarburos que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, donde figura entre los principales investigados el empresario Víctor de Aldama. No hay que ser un lince para concluir que en ese encuentro entre Koldo y Delcy Rodríguez hablaron de negocios.

Y que esos negocios trascendían en mucho a los intereses de la trama creada en torno al Ministerio de Transportes. Iban más allá, mucho más allá. Porque entre bambalinas, manejando los hilos, había personajes relevantes tan próximos al Gobierno que resulta una obviedad que Koldo no se subió a un avión para viajar a Venezuela a esperar a que sonara la flauta y la vicepresidenta de ese país le recibiera, sino que todo formaba parte de un plan que cuando se desvele podría dejar en mantillas los escándalos de corrupción hasta ahora conocidos. Tiempo al tiempo.