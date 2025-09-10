Si eres mayor de 50 hay un paraíso al que puedes emigrar desde España: puedes vivir de lujo con 800 euros

A casi cualquier persona en España que se jubile le gustaría poder retirarse en un clima cálido con playas paradisiacas. El problema es que emigrar a estos lugares suele tener un coste mucho mayor que lo que alcanza la pensión, lo que dificulta esta mudanza a una nueva zona.

Sin embargo, no todo está perdido para quienes sueñen con un retiro dorado en el que la mayor preocupación sea no tostarse demasiado al sol. Hispanoamérica tiene destinos fantásticos, pero la verdadera joya paradisiaca está en Asia.

Toda persona que haya nacido en España recuerda a Filipinas como un territorio del Imperio Español y, aunque cada vez menos gente habla nuestro idioma, todavía podrás relacionarte en castellano.

Pero el lenguaje no es la única ventaja que ofrece. El gobierno filipino ha lanzado un programa, para atraer a españoles mayores de 50 años y el coste de vida es ridículamente bajo.

Razones para emigrar a Filipinas si eres un jubilado español

La principal razón por la que Filipinas es un destino de ensueño para los jubilados es su bajo coste de vida.

Además, nuestra recomendación es que no te establezcas en su capital, Manila. El principal motivo para hacerlo sería laboral y, en tu caso, eso no es tan importante.

Siendo sinceros, Manila no es la ciudad más segura ni tranquila del mundo, y hay otras regiones en Filipinas más bonitas, baratas y cómodas.

En todo caso, lo que debes valorar es que vivir con bastantes lujos en Filipinas no va a costarte más de 800 euros. Es decir, probablemente con tu pensión vas a poder disfrutar mucho más que en España.

Por ejemplo, el alquiler en Filipinas es muy asequible, incluso en las zonas costeras y con más extranjeros. Una casa en la playa puede costarte entre 200 y 300 euros. Si quieres que tenga muchos lujos y que esté perfectamente equipada, no superará los 400.

Además, tus gastos en comida no van a llegar a 200 euros, mientras que todos los suministros pueden rondar los 50. A eso debes sumarle que el ocio es muy barato, así que vas a divertirte. Por ejemplo, puedes cenar en un buen restaurante por cinco euros.

También existen otras ventajas para extranjeros y jubilados como un sistema sanitario asequible, ayudas fiscales o la posibilidad de importar hasta 7.000 euros de bienes sin pagar impuestos.

Requisitos para emigrar a Filipinas si te jubilas en España

Una ventaja de Filipinas es que puedes viajar durante 30 días como turista o para hacer negocios sin un visado. Esto te permitirá conocer el país y averiguar por tu propia cuenta si quieres emigrar allí. Puedes consultar todo lo necesario aquí.

No obstante, el proceso para residir en Filipinas si tienes más de 50 años y eres español es muy sencillo. Sólo tienes que cumplir los siguientes requisitos:

Tener 50 años o más.

Depositar 10.000 euros en una cuenta bancaria en Filipinas.

Recibir una pensión mensual de al menos 800 euros (1.000 euros si sirve para mantenerte a ti y a tu pareja).

Este visado de jubilación es una gran diferencia respecto a otros países asiáticos o en el Caribe que también gozan de playas magníficas, pero sus trámites para emigrar son más complejos.