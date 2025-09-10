Sánchez y Begoña abucheados al llegar a un cine horas después de que ella haya declarado ante el juez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, han asistido este miércoles al preeestreno de El cautivo, la película del director Alejandro Amenábar sobre Miguel de Cervantes, que se ha celebrado en el cine Callao de Madrid.

Se han dejado ver en público y juntos el mismo día en que Begoña Gómez, pentaimputada, ha declarado por cuarta vez en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid, en esta ocasión investigada por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

A su llegada al cine, la pareja, rodeada de una decena de escoltas, ha sido abucheada por algunos de los presentes que les ha reconocido pese a que han entrado por una puerta secundaria y rodeados de personal de seguridad. Es su forma de evitar los gritos y abucheos contra el presidente cada vez que pisa la calle. Algunos le han dedicado el grito que tantas veces ha tenido que escuchar este verano. «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

Al estreno también ha acudido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y rostros conocidos del mundo del espectáculo, como el director Álex de la Iglesia, la actrices Belén Rueda y Nathalie Pozas o la humorista Henar Álvarez, entre otros.

La película El cautivo se estrena mañana es, está protagonizada por Julio Peña, que da vida a un joven Cervantes, y retrata los cinco años de cautiverio en Argel del escritor de El Quijote. La película ha provocado expectación por el retrato que hace de la relación entre el dramaturgo y su raptor.