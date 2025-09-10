Brutal atentado contra el analista pro-Trump Charlie Kirk en un acto en Utah: un tiro directo al cuello

Charlie Kirk, comentarista político de Estados Unidos y simpatizante de Donald Trump, ha recibido un brutal disparo durante un evento en una universidad en la ciudad de Orem, en Utah, este miércoles. Por el momento lo que ha trascendido del estado del analista es que se encuentra en estado crítico, según informan medios estadounidenses.

La Fox asegura que el tirador es Michael Mallinson, un demócrata registrado en el estado de Utah. Está detenido y la Policía ya está investigando lo ocurrido, según un comunicado de las autoridades.

Kash Patel, director del FBI, ha asegurado que se están «siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado» a Kirk en la Universidad Valle de Utah. «Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos, y todos los afectados», ha dicho el director del FBI.

Patel también ha asegurado a través de sus redes sociales que los agentes federales llegarán al lugar de los hechos «rápidamente» y que el FBI apoya «plenamente la respuesta y la investigación en curso».

Trump pide rezar por Charlie Kirk

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha reaccionado rápidamente a la noticia: «Todos debemos rezar con Charlie Kirk, que ha recibido un disparo. Un gran hombre de los pies a la cabeza. Que dios le bendiga», afirmó a través de su red Truth Social.

Desde el Gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente, JD Vance, también ha publicado un breve mensaje en el que ha pedido rezar por el comentarista, al que ha descrito como «un hombre verdaderamente bueno y un padre joven».

Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y cofundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.