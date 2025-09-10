Adiós a la piel seca con la crema de Mercadona que repara e hidrata: a precio de saldo y dura una eternidad

En los últimos años, la industria cosmética ha cambiado de una forma radical. Antes, los productos de buena calidad se asociaban con marcas exclusivas y precios elevados. Sin embargo, hoy en día no necesitamos gastar una fortuna para cuidar la piel. Mercadona es el mejor ejemplo de ello, con productos que cubren todas nuestras necesidades, como esta crema corporal con esferas de vitamina E y A que se deshacen suavemente al contacto con la piel.

Una presentación que permite que los activos se mantengan protegidos hasta el momento de la aplicación. Cuando extiendes la crema, las microesferas liberan nutrientes y antioxidantes. La vitamina E neutraliza el daño de los radicales libres y previene los signos prematuros de envejecimiento, mientras que la vitamina A hace que la piel recupere suavidad y un aspecto más uniforme.

Nueva crema corporal de Mercadona

La crema corporal con esferas de vitamina E y A se ha convertido en el producto estrella de la temporada de Mercadona. La fórmula enriquecida con vitaminas y té verde proporciona una hidratación profunda que resulta especialmente necesaria en esta época del año. Después del verano, cuando la piel ha estado expuesta al sol, al agua del mar o al cloro de la piscina, suele presentar tirantez y sequedad.

Asimismo, con la llegada del otoño, la piel tiende a deshidratarse por el uso de la calefacción, que crea un ambiente con baja humedad. La vitamina E tiene propiedades antioxidantes y la vitamina A es conocida por su acción reparadora. Juntos, estos nutrientes aportan suavidad, hidratación y elasticidad.

Esta crema tiene una textura muy ligera, que se absorbe rápidamente al contacto con la piel. A diferencia de otros productos, no deja sensación grasa y se puede aplicar varias veces al día.

Ingredientes clave

La vitamina E es un antioxidante que protege la piel frente al daño de los radicales libres, que dañan las células y aceleran el proceso de envejecimiento. Ayuda a mantener la piel más elástica, firme y con un aspecto saludable por más tiempo. Asimismo, contribuye a fortalecer la barrera cutánea, evitando la pérdida de humedad y favoreciendo que la piel se mantenga hidratada.

La vitamina A es otro componente fundamental de la nueva crema de Mercadona. Su acción se centra en la renovación celular y la regeneración de tejidos, lo que la hace ideal para pieles que necesitan reparación profunda. Gracias a la vitamina A, la crema ayuda a mejorar la textura de la piel, reduciendo la aspereza, las pequeñas marcas de sequedad y la tirantez que se producen, especialmente después del verano o durante el otoño, cuando la piel se vuelve más sensible.

El té verde es otro aliado Sus propiedades antioxidantes complementan la acción de la vitamina E, ayudando a neutralizar los radicales libres y prevenir el envejecimiento prematuro. Además, tiene un efecto calmante que ayuda a reducir la inflamación y suavizar la piel, lo que resulta especialmente útil después de la exposición solar, la depilación o cualquier agresión externa. El té verde también aporta un toque refrescante.

Beneficios

La crema corporal con esferas de vitamina E y A de Mercadona es ideal para hidratar, nutrir y proteger la piel sin complicaciones.

Uno de los aspectos más destacados de esta crema es la hidratación profunda que ofrece. La piel seca, tirante y áspera comienza a notar un alivio casi inmediato, recuperando elasticidad y suavidad.

La vitamina A favorece la regeneración celular y mejora la textura de la piel La aplicación diaria ayuda a que la piel recupere un aspecto uniforme, reduciendo la sensación de tirantez y las pequeñas imperfecciones provocadas por la deshidratación o el envejecimiento natural.

La vitamina E presente en las esferas protege la piel frente al daño de los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro.

La crema tiene una sensación ligera y agradable. Se absorbe rápidamente, sin dejar residuos pegajosos ni sensación grasa, lo que permite aplicarla en cualquier momento del día.

Precio y disponibilidad

Aunque la crema funciona bien en cualquier momento del día, conviene aplicarla tras la ducha, ya que cuando la piel está un poco húmeda, se absorbe mejor. Asimismo, es importante masajear con movimientos circulares para activar la circulación sanguínea y que los activos penetren mejor.

La crema corporal con esferas de vitamina E y A de Mercadona está a la venta por sólo 3,10 € en formato de 300 mililitros (puede durar unos dos meses utilizándola a diario en todo el cuerpo). Se puede encontrar tanto en la tienda online como en los supermercados de la cadena.