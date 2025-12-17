Endesa ha alcanzado un nuevo hito al superar los 400.000 autoconsumos conectados a su red de distribución eléctrica. La filial de Redes de la compañía, e-distribución, consolida así su liderazgo en la activación de instalaciones de autoconsumo, con un crecimiento del 20% respecto al acumulado en 2024.

Esta cifra representa un impulso decisivo para el nuevo modelo energético español, permitiendo que más personas, empresas y entidades participen activamente en la generación y gestión de su propia energía renovable.

En los últimos cinco años, el número de instalaciones conectadas a la red de e-distribución se ha multiplicado por más de 12, reflejando el compromiso de Endesa con la transición energética.

La potencia de las instalaciones de autoconsumo conectadas roza los 4,4 GW, con un incremento del 11,4% en el año. Estas instalaciones permiten evitar la emisión a la atmósfera de 3,5 millones de toneladas de CO₂ y generan energía suficiente para cubrir el consumo de 2,2 millones de hogares.

Crecimiento del autoconsumo colectivo

Los suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red de Endesa han superado la barrera de los 33.700, el doble que al cierre de 2024 y siete veces más que al finalizar 2023. Este modelo gana peso año tras año, impulsado por comunidades de vecinos, polígonos industriales y agrupaciones empresariales que apuestan por compartir la generación renovable. Por su parte, los autoconsumos individuales registran un incremento del 16% en el año hasta rozar los 368.000.

e-distribución, que gestiona la red de distribución eléctrica en Andalucía, Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias y parte de Extremadura, ha registrado crecimientos en la activación de autoconsumos en todas las áreas. Aunque el autoconsumo individual sigue siendo el más numeroso, el colectivo avanza con fuerza gracias a las mejoras en la tramitación y la información a los clientes, que han permitido agilizar la activación de estas instalaciones.

Mejoras en la tramitación

Endesa ha incorporado nuevas funcionalidades a la web de e-distribución que facilitan la gestión de las solicitudes de autoconsumo. En la web se puede encontrar información completa y actualizada sobre las diferentes modalidades de autoconsumo, trámites y preguntas frecuentes. En el área privada, el cliente puede hacer un seguimiento en tiempo real de los trámites asociados a su solicitud y saber en qué punto está en todo momento.

Se han introducido mejoras en los formularios web para que resulte más fácil conocer la documentación que debe adjuntarse y se envían notificaciones automáticas con los siguientes pasos a seguir.

En caso de duda, existe un número de teléfono (900 920 974) para atender las consultas sobre autoconsumo. Otra de las medidas implantadas es el validador de ficheros TXT, que detecta errores de formato en los documentos exigidos por el regulador para tramitar los autoconsumos colectivos.

Contexto del sector

España cuenta actualmente con 8,7 GW de autoconsumo fotovoltaico instalado, según datos de Red Eléctrica, que representa aproximadamente el 4% de la demanda eléctrica nacional.

El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) establece como objetivo alcanzar 19 GW instalados en 2030. El sector atraviesa un momento de consolidación tras el fuerte crecimiento de años anteriores, impulsado entonces por precios muy altos de la energía y subvenciones del programa Next Generation.

El desarrollo de estas instalaciones renovables permite a ciudadanos, comercios e industria apostar por soluciones que ayudan a ahorrar en costes eléctricos y a reducir su impacto ambiental. La incorporación de almacenamiento y la simplificación administrativa son claves para mantener el ritmo de crecimiento necesario.

Endesa continúa apostando por facilitar el acceso al autoconsumo mediante herramientas digitales avanzadas, mejoras continuas en los procesos de tramitación y un servicio de atención especializado en estas soluciones energéticas.