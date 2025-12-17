El BOE lo confirma: lo que va a pasar con los puentes en 2026 en España no es normal

Cuando queda menos de dos semanas para finalizar el 2025, el calendario laboral 2026 ya se ha establecido y tenemos que decir, que cuenta con una rareza que no se ve todos los años. El BOE ha publicado la relación de festivos para el próximo ejercicio y, al repasarla con detalle, hay un dato que destaca por encima del resto: una vez pasados el 1 y el 6 de enero, España se queda sin festivos nacionales durante casi tres meses. Un vacío poco habitual que deja el primer trimestre sin posibilidad de puentes en 2026 hasta la llegada de la Semana Santa que el año que viene se celebra en abril.

De este modo, el comienzo del nuevo año va a ser especialmente largo para muchos trabajadores. Una vez haya pasado el jueves 1 de enero, Año Nuevo, y el martes 6 de enero, día de Reyes, no habrá ningún festivo de ámbito nacional hasta el viernes 3 de abril, cuando se celebre el Viernes Santo. Enero, febrero y marzo se moverán sin interrupciones, algo que rompe con la dinámica de otros años y que condiciona directamente la planificación de descansos y escapadas. Este parón inicial explica por qué los puentes de 2026 no se reparten de forma equilibrada. El calendario concentra los descansos en determinados momentos del año, mientras deja completamente despejado el inicio, obligando a muchos a mirar al mes de abril como el verdadero punto de inflexión para por fin, descansar.

Los festivos nacionales de 2026, uno a uno

Según el BOE, en 2026 habrá ocho días festivos comunes en toda España. Siete son no sustituibles y el octavo, el día de Reyes, ha sido mantenido por todas las comunidades autónomas. Son los siguientes:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

6 de enero (martes): Epifanía del Señor / Reyes

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (domingo): Todos los Santos (no recuperable a nivel estatal)

6 de diciembre (domingo): Día de la Constitución Española (no recuperable a nivel estatal)

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad / Natividad del Señor

Así queda la Semana Santa de 2026

La Semana Santa será el primer momento en el que el calendario empiece a dar tregua. En 2026, las fechas quedan así:

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Lunes de Pascua: 6 de abril (festivo solo en algunas comunidades)

Como es costumbre todos los años, este será sin duda el primero de los grandes puentes que tengamos en 2026. Dependiendo de dónde se viva se podrán tener entre cuatro y cinco días de descanso.

Los otros puentes comunes que deja el calendario laboral 2026

Aunque el comienzo del 2026 apenas tenga festivos, una vez lleguemos al mes de abril y pasada la semana santa, sí que vamos a poder tener otros puentes claros y bien definidos. Son estos:

Fiesta del Trabajo, el 1 de mayo, cae en viernes, lo que garantiza un fin de semana largo en toda España.

cae en viernes, lo que garantiza un fin de semana largo en toda España. Día del Pilar, el 12 de octubre, será lunes, otro puente asegurado a nivel nacional.

otro puente asegurado a nivel nacional. Navidad, con el 25 de diciembre en viernes, permitirá cerrar el año con varios días de descanso seguidos.

Estos tres momentos, junto a la Semana Santa, configuran los puentes que vamos a poder disfrutar a lo largo del año que viene. Pero además, dependiendo de cada comunidad autónoma, hay dos festivos, que son Todos los santos y el Día de la Constitución que al caer en domingo, pueden moverse al lunes, así que podría hacer que se sumaran más puentes.

Por qué hay diferencias entre comunidades autónomas

Y es que más allá de los festivos nacionales, cada comunidad autónoma puede añadir cuatro días festivos propios, además de los dos locales que fija cada ayuntamiento. Aquí es donde aparecen las diferencias.

Y como ya hemos mencionado, en 2026 dos fechas clave caen en domingo: el 1 de noviembre, Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Al no ser festivos estatales no sustituibles, el BOE deja en manos de las comunidades autónomas la decisión de trasladarlos o no al lunes siguiente. En la práctica, muchas han optado por no perder esos días y mover ambos festivos al calendario laboral, lo que genera puentes claros en noviembre y diciembre. Es el caso, entre otras, de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura o la Comunidad de Madrid, donde tanto Todos los Santos como la Constitución se disfrutarán en lunes. Otras comunidades, en cambio, han preferido mantener festividades tradicionales como San José o Santiago Apóstol.

En definitiva, 2026 no será un año sin puentes, pero sí un año en el que puede que se tenga la sensación de que los puentes empiezan tarde. El inicio, tras Reyes, se hace cuesta arriba y sin festivos comunes durante semanas. A cambio, abril marca un punto de inflexión y el calendario mejora notablemente a partir de entonces. Para quienes planifican vacaciones con antelación, el mensaje es evidente: los primeros meses del año obligan a tirar de días propios si se quiere descansar, mientras que la segunda mitad ofrece más oportunidades sin gastar tantos recursos.