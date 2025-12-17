Caballero (UPN) acorrala a Cerdán con fotos de OKDIARIO de sus reuniones en los ministerios

La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María del Mar Caballero, ha recurrido este miércoles a una información publicada en OKDIARIO para acorralar a Santos Cerdán por las irregularidades en la adjudicación de obras públicas. En concreto, este periódico reveló que el ahora ex número tres del partido de Pedro Sánchez participó en al menos nueve reuniones con ministros y altos cargos del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2024, muchas de ellas coincidiendo con el periodo en el que se gestaron las adjudicaciones que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el cobro de comisiones ilegales.

Caballero ha preguntado directamente a Cerdán por esos encuentros, que el dirigente socialista ha rebatido: «No encontrará ningún mensaje ni llamada con una persona que haya hecho contrataciones en Navarra».

Sin embargo, la senadora le ha mostrado dos fotografías publicadas en este periódico en las que se ve a Cerdán participando en varias reuniones con miembros del Gobierno central y navarro sin ostentar cargo alguno en ninguno de esos ejecutivos.

Quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez se inmiscuyó desde 2018 en las negociaciones entre el Gobierno de España y el Ejecutivo navarro para impulsar proyectos estratégicos de la Comunidad Foral, pese a carecer de cualquier responsabilidad oficial. La UCO investiga varias adjudicaciones a Servinabar, la empresa de la que Cerdán era propietario al 45% con su socio, Antxon Alonso. Alonso fue detenido el pasado miércoles junto a Leire Díez y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.

Caballero se ha referido, en concreto, a la adjudicación de los túneles de Velate (Navarra). En esas reuniones, reveladas por OKDIARIO, Cerdán coincidió con el entonces consejero navarro de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, cuya cartera licitó en febrero de 2023 esas obras investigadas por la UCO. La adjudicación fue ya en enero de 2024, estando al frente de la consejería Óscar Chivite, tío segundo de la presidenta foral. Con este último se vio Santos Cerdán en otra reunión de Transición Ecológica en mayo de 2024, sólo unos meses después de la adjudicación definitiva del contrato del túnel de Velate.

«Nueve veces se reunió en los ministerios para interesarse por contratos de obras públicas», ha aseverado Caballero.

«¿Usted cree que, a estas alturas, alguien se cree que esta adjudicación a la UTE en la que estaba Servinabar ha sido limpia y transparente?», le ha preguntado, a lo que Cerdán ha respondido afirmativamente.

«Mejor solo»

Cerdán ha replicado además a la observación de la senadora de UPN de que haya acudido «solo» a la comisión, proclamando que «mejor solo que mal acompañado», lo que se ha interpretado como un mensaje velado a Pedro Sánchez.