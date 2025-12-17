Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, se ha acogido a su derecho a no declarar este miércoles en la comisión de investigación del Senado, pero ha dejado claro, en referencia al partido dirigido por Pedro Sánchez, que prefiere estar «solo que mal acompañado». Así ha respondido a María Caballero, senadora de UPN encargada de abrir el interrogatorio al implicado en la trama del PSOE por el cobro de mordidas a cambio de contratos públicos.

Cerdán, que ha llegado minutos antes de las 10:00 a la comisión de la Cámara Alta, se ha negado a declarar pero ha ido dejando comentarios a lo largo de la intervención de Caballero. «Usted ha venido aquí solo, le han dejado también sus compañeros, de los que dice que les ayudó a llegar al Gobierno, hoy parece ser que nadie le da apoyo», le ha dicho la elegida como senadora revelación de 2025 por los periodistas parlamentarios.

«Mejor solo que mal acompañado», ha dicho Cerdán, interrumpiendo a la senadora de UPN. A continuación, se ha reafirmado con la misma frase, algo que ha provocado la reacción de los senadores presentes. Minutos después, el de Milagro ha dicho no necesitar «el apoyo de nadie», en referencia al abandono del PSOE y de Sánchez tras su encarcelamiento.

Cerdán ha llegado con tiempo a la comisión del Senado, mientras que los senadores del PSOE presentes en la comisión han apurado el tiempo para entrar justo a las 10:00 horas y no han saludado al ex secretario de Organización socialista, como suele ser habitual entre compañeros o ex compañeros de formación.

Actualmente en libertad provisional, Cerdán ha comparecido este miércoles en el Senado sobre la trama del PSOE, casi un mes después de salir de prisión. El ex secretario de Organización de Sánchez ha aprovechado la ocasión para hacerse la víctima, atacando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al juez del Supremo Leopoldo Puente. «Se está persiguiendo a personas aforadas, la forma de perseguir es propia de la Inquisición», ha señalado.

El ex diputado socialista por Navarra ha acusado también a los investigadores de «manipular» sus conversaciones intervenidas, pero ha enmudecido cuando María Caballero le ha preguntado por Servinabar 2000 SL, empresa de la que ha negado tener un 45% en su propiedad, y en concreto porque la compañía le pagara el piso en Madrid, las vacaciones o las compras de su mujer en El Corte Inglés.

«Ustedes han construido un relato que se repite y que es falso. Se ha generado un titular diario sobre la empresa de Cerdán, el socio de Cerdán, las obras de Cerdán, en una absoluta vergüenza y ausencia de todo rigor, de toda evidencia y de cómo se ataca mi presunción de inocencia, esa de la que tanto presumimos en este país», ha añadido Santos Cerdán este miércoles en el Senado.