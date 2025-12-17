Santos Cerdán declara en la comisión de investigación del Senado por el ‘caso Koldo’, última hora en directo

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, declara este miércoles en el Senado ante la comisión del caso Koldo un mes después de abandonar la cárcel de Soto del Real. el ex número tres del PSOE ha optado por acogerse a su derecho a no declarar, como han hecho otros comparecientes en su misma situación, para no responder a todas las preguntas de los senadores.

Por ejemplo, ha enmudecido cuando la senadora de UPN María Caballero le ha preguntado si Servinabar –empresa de la que ha negado tener un 45% de la misma– pagaba su piso en Madrid, sus vacaciones, o las compras de su mujer, Paqui Muñoz, en El Corte Inglés.

También ha guardado silencio sobre si ha hablado con la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, sobre la obra de los túneles de Velate, o si encargó a la fontanera Leire Díez que frenase las investigaciones sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «La señora Leire Díez merece que le llamen por su nombre, y no fontanera», se ha limitado a decir.