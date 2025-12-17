Santos Cerdán declara en la comisión de investigación del Senado por el ‘caso Koldo’, última hora en directo
Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, declara este miércoles en el Senado ante la comisión del caso Koldo un mes después de abandonar la cárcel de Soto del Real. el ex número tres del PSOE ha optado por acogerse a su derecho a no declarar, como han hecho otros comparecientes en su misma situación, para no responder a todas las preguntas de los senadores.
Por ejemplo, ha enmudecido cuando la senadora de UPN María Caballero le ha preguntado si Servinabar –empresa de la que ha negado tener un 45% de la misma– pagaba su piso en Madrid, sus vacaciones, o las compras de su mujer, Paqui Muñoz, en El Corte Inglés.
También ha guardado silencio sobre si ha hablado con la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, sobre la obra de los túneles de Velate, o si encargó a la fontanera Leire Díez que frenase las investigaciones sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «La señora Leire Díez merece que le llamen por su nombre, y no fontanera», se ha limitado a decir.
Cerdán sobre el plantón del PSOE: «No necesito apoyo de nadie»
Santos Cerdán ha señalado que no necesita «apoyo de nadie» sobre el plantón que le ha dado el PSOE. «¿Se siente abandonado?» pregunta Caballero.
Cerdán niega responsabilidades de ningún nombramiento
Caballero vuelve a sacar conversaciones en las que le implicaría en nombramientos en el Ejecutivo navarro. Lo niega Cerdán, que solo reconoce reuniones «como pueden tener otros consejeros autonómicos».
«La gestión ha sido limpia y transparente, y si algún navarro no se lo cree será por lo que están haciendo ustedes en Navarra», le dice a la senadora.
Cerdán guarda silencio durante el interrogatorio de la senadora
Cerdán guarda silencio por su participación en Servinabar, la implicación de su mujer en la empresa, los gastos con la tarjeta, Antxon Alonso y las transferencias para amueblar el piso de Madrid, gastos de El Corte Inglés, vacaciones familiares en Ibiza a cuenta de Servinabar… Silencio sobre estas cuestiones.
«¿Sigue diciendo que no tiene nada que ver con Servinabar?», pregunta Caballero. «Lo afirmo rotundamente», es lo único que se limita a contestar Cerdán.
Cerdán pide respeto para su mujer
Santos Cerdán ha pedido «respeto» para su mujer por las preguntas hacia su mujer, alegando que nada tiene que ver con la causa, que solo hay mensajes sin contexto y sin inicio.
«Quien ha metido a su mujer en esto es usted. ¿No ha hecho gastos con la tarjeta? ¿No la ha contratado en Servinabar?», replica Caballero.
Encontronazo por mencionar a Ortega Smith
El senador Gordillo pregunta a Cerdán sobre por qué ha entrado en la cárcel, y Cerdán replica con Ortega Smith, provocando un encontronazo con el senador. «Usted no está aqui para cuestionar nada», indica el senador.