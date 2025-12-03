OKDIARIO en el piso de lujo donde Cerdán negociaba mordidas con un imputado: «Eran muy discretos»

«Eran muy discretos», con estas palabras un vecino de la finca de lujo que utilizaba Santos Cerdán para negociar sus mordidas, explica las reuniones que tenía el que fuera secretario de Organización del PSOE con empresarios que se han llevado contratos públicos.

Que Santos Cerdán tenía un socio y amigos empresarios que licitaban con la Administración socialista era un secreto a voces en Ferraz. Pese a que el navarro intentaba mantener bajo perfil, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado fotografías de sus reuniones con empresarios.

Una de estas instantáneas muestra a Santos Cerdán sentado en un sofá de brazos cruzados mientras charla con Justo Vicente Pelegrini, que entonces era director de Construcción de Acciona para España. Pelegrini ahora ha sido imputado por el juez por los amaños de contratos a raíz de descubrirse su relación con Santos Cerdán.

Santos Cerdán buscaba sitios discretos para tener sus reuniones y uno de estos lugares era el piso ubicado en la calle Fuencarral número 94, en una de las zonas más caras de la capital. El piso lo alquilaba Antxon Alonso, su socio en la empresa Servinabar, compañía que se aliaba en UTE con grandes empresas como Acciona y se hacía con los contratos.

Alonso inmortalizó una de estas reuniones de Cerdán con Pelegrini y envió la foto a su mujer. Ambos están en un piso reformado de lujo que durante años se utilizó como alquiler vacacional. La vivienda, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, es perfecta para mantener la discreción, ya que se ubica tras un patio interior en una escalera anexa a la principal.

Los vecinos también son discretos, muchos de ellos son extranjeros o están de paso por Madrid. El propietario del piso es Antonio y ahora lo ha alquilado a una persona por una larga temporada. «No quiero saber nada del piso de Fuencarral», expone Antonio, en una conversación con OKDIARIO, tras conocer que su piso fue utilizado para negociar las mordidas.

Una finca histórica

El piso que utilizaba Santos Cerdán para sus maniobras empresariales, siendo alto cargo del PSOE es un edificio histórico en el que vivían familias ricas de Madrid. La finca albergó los primeros ascensores que se pusieron en el centro.

Su propietaria era doña María de la Vega, que tenía otros 20 edificios de características similares repartidos por toda la capital. Tras ello, el empresario López Brea compró los pisos grandes de la finca, que alcanzan los 200 metros cuadrados, y los apartamentos pequeños, que utilizaba el servicio.

Actualmente, en el edificio de la calle Fuencarral viven periodistas, un notario, abogados y hasta un familiar nonagenario de un importante político español. También hay una consulta médica en el edificio.

El Supremo investiga a Santos Cerdán

El Tribunal Supremo investiga los negocios amañados de Santos Cerdán en adjudicaciones de obra pública. El ex secretario de Organización llegó a viajar con altos cargos del PSOE para conseguir contratos para sus empresarios de confianza que han acabado imputados.

Una de las personas que más le ayudó fue Justo Vicente Pelegrini, con quien se veía en el piso de Fuencarral. La UCO refiere que Pelegrini «mantenía asidua comunicación con Antxon Alonso, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos», en unos encuentros que «habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas» mostradas en pantalla durante videoconferencias.

El juez Leopoldo Puente ha citado a Pelegrini este miércoles 3 de diciembre para que explique en sede judicial cómo se amañaron estas obras públicas por las que se pagaron millones de euros.

Millones de euros

Los investigadores de la Guardia Civil calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden «al menos» a 6.707.294 de euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903 euros.

En cuanto a la salida de fondos en estos diez años, la UCO estima que fueron 9.701.121 euros, especificando que la mayoría de los adeudos —4.058.588,05 euros y el 48,79% del total— son transferencias a personas físicas y jurídicas, pagos de otros gastos o recibos, operaciones bancarias y de tarjetas y otros gastos, cheques y comisiones, por encima del pago de nóminas (20,98%), de impuestos (28,42%) y transferencias a Acciona (1,80%).

La Benemérita identifica como claros beneficiarios de la presunta trama a Santos Cerdán y a su familia.