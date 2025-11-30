El cuñado de Cerdán fue contratado por Servinabar tras años de adicción a las drogas y de quemar una casa

Antonio Muñoz Cano, cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue contratado por Servinabar después de haber incendiado en 2016 la vivienda donde dormían su ex mujer y sus dos hijos menores. Además, con antecedentes de adicción a sustancias estupefacientes y amenazas de muerte.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca le condenó a tres años de prisión por estos hechos, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

Los hechos probados se remontan al 14 de noviembre de 2016. Ese día, durante un ingreso hospitalario en Palma, Muñoz Cano amenazó a su esposa, con quien llevaba casado 13 años, y a su cuñado. «No me hagáis una putada que ya veis siendo bueno las cosas malas que hago, siendo malo imaginad lo que os puedo hacer, me doy miedo a mí mismo de lo que puedo hacer, id con cuidado porque os puedo hacer mucho daño», les advirtió con ánimo de amedrentarlos.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares detalla que el matrimonio arrastraba problemas desde años atrás «principalmente a consecuencia de la dependencia del procesado a sustancias estupefacientes».

Tras recibir el alta hospitalaria por su adicción a las drogas, su ex pareja le planteó la separación, decisión que «nunca llegó a asimilar del todo el procesado», según recoge el fallo judicial.

Amenazas y adicción

La escalada de violencia continuó el 25 de noviembre de ese mismo año. Cuando Muñoz Cano se presentó en la casa de su suegra en Muro (Mallorca), su cuñado acudió al lugar tras avisar a la Policía Local. Al verle, el procesado se le acercó diciéndole: «Te voy a matar, a arrancar la cabeza, te voy a ver vestido de luto».

El episodio más grave tuvo lugar la madrugada del 30 de noviembre de 2016, sobre las cuatro de la madrugada. Muñoz Cano acudió al domicilio en Muro, donde su ex mujer se había trasladado a vivir junto con los dos hijos menores comunes, de 7 y 11 años. El menor de mayor edad padece «una diversidad funcional que le impide caminar y valerse por sí mismo», según consta en la resolución judicial.

El condenado accedió al interior del inmueble «escalando la pared medianera» y abrió la puerta de la cochera, donde estaba aparcado el vehículo Ford C Max. Este automóvil estaba adaptado y había sido motivo de discusión entre el matrimonio tras la separación.

La sentencia describe con prolijidad cómo colocó varios objetos junto a las ruedas del vehículo y les prendió fuego. Después abandonó el lugar dejando abierta la puerta por donde había entrado, «lo que provocó la propagación del incendio en dirección a las estancias de la vivienda donde se encontraban pernoctando su suegra, esposa y dos hijos».

Las habitaciones donde dormía la familia se encontraban a 14 metros del origen del incendio, separadas por un patio con «diversos árboles frutales, plantas, soportes plásticos y otros objetos altamente inflamables». El tribunal consideró probado que actuó «a sabiendas del peligro inherente a su acción o asumiendo que podría producirse», poniendo en riesgo la vida de sus familiares y de los moradores de la vivienda colindante.

El vehículo quedó completamente calcinado. Su valor ascendía a 11.900 euros. El garaje y sus inmediaciones han sufrido graves desperfectos tasados pericialmente en 22.543 euros, sin incluir el IVA.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca le condenó por un delito de amenazas en el ámbito familiar, un delito de daños y un delito leve de amenazas. Las penas incluyen tres años de prisión, 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por dos años, y prohibición de aproximarse a su ex mujer y residir en Mallorca durante cinco años.

Contratación durante la condena

Muñoz Cano comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Palma, pero posteriormente fue trasladado a una prisión sevillana de donde procede su hermana Paqui y el resto de su familia. Una vez que accedió al tercer grado, régimen de semilibertad, Servinabar le contrató el 23 de septiembre de 2019 supuestamente como «peón especialista».

Entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, percibió un total de 53.130 euros. Durante este periodo, fue el único trabajador que la compañía vinculada a Cerdán destinó a las obras del Puente del Centenario de Sevilla. No se sabe bien qué hacía como «peón especialista» ya que la empresa en UTE con Acciona supuestamente revisaba los planes de riesgos laborales.

Según el informe de la UCO, gracias a ese único empleado Servinabar ha cobrado una mordida de 1,8 millones de euros de Acciona, de los que aparentemente Cerdán se ha embolsado 450.000 euros directamente. Un colaborador le dijo en una conversación grabada a Cerdán que «por lo de Sevilla» le correspondía esa cantidad.

Vecinos de Muro han asegurado que Muñoz Cano era «una persona muy problemática» y que estaba «trastornado». «Le pegó fuego a la casa. Estaban casados pero se pelearon. Él estaba un poco trastornado», ha declarado un vecino de avanzada edad que lleva más de 40 años viviendo cerca del inmueble incendiado.

Estos mismos vecinos han confirmado que Santos Cerdán solía viajar con bastante frecuencia hasta Muro para visitar y pasar unos días con sus cuatro cuñados, tres de ellos residentes en el pueblo. Según han apuntado, Cerdán tenía «un trato muy bueno» y era «muy correcto» durante sus visitas, aunque por aquel entonces desconocían sus cargos dentro del PSOE. En 2016, tras el incendio, el ex dirigente socialista dejó de ir a Mallorca.

La concatenación de estos acontecimientos plantea interrogantes sobre los criterios de contratación de Servinabar y la relación entre el cuñado del ex dirigente socialista y la empresa durante el cumplimiento de su condena. La UCO investiga actualmente estas circunstancias como parte de la trama de presunta corrupción que rodea a la formación política por el cobro de comisiones irregulares en contratos públicos.